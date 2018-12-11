Polícia Civil mira esquema de placas falsas para clonar veículos no ES

Operação do Nuroc sobre placas falsificadas Crédito: Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos, desarticulou uma associação criminosa, envolvida em um esquema de adulteração de sinais identificadores, como placas de veículos, falsificação de documentos públicos e reinserção de veículos clonados no mercado do Espírito Santo. A operação aconteceu nos municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari.

Pelo menos quatro despachantes e dois empresários foram detidos e serão investigados por realizar adulterações em placas. Quatro lojas despachantes também foram fechadas, sendo três em Vila Velha e um em Vitória. Com um dos despachantes, foram encontrados cerca de R$ 10 mil. A polícia acredita que a quantia pode ser do esquema, o que ainda será investigado. O delegado que está a frente do caso falou sobre o esquema.

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A associação criminosa gerava um prejuízo milionário a empresas, pessoas e para o Estado. Foram cumpridos 10 mandados judiciais de buscas e apreensões, suspensão de atividades comerciais de despachantes e fabricantes de placas veiculares, nos municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari.

Por meio da investigação, que durou cerca de 10 meses, foi possível identificar uma das células da cadeia envolvendo a receptação e adulteração de veículos no Estado.

VILA VELHA

Em Vila Velha, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em um despachante e em uma fábrica de placas, que ficam no mesmo prédio, no bairro Cristóvão Colombo. Dentro da fábrica a polícia encontrou material usado na produção de vários tipos de placas. Mas apenas placas automotivas foram levadas pelos policiais. Documentos também foram apreendidos.

Os alvos da operação tiveram as atividades suspensas pela polícia. Estão proibidos de trabalhar.