Polícia Civil investiga morte de idosa atropelada em Alfredo Chaves

A Polícia Civil investiga a morte de uma idosa de 80 anos que faleceu neste domingo (14), após oito dias internada devido a um atropelamento. Os familiares informaram a reportagem que Maristela Fonseca Barbosa foi atropelada no dia seis de setembro no Centro de Alfredo Chaves, Região Serrana do Espírito Santo. Uma câmera de segurança gravou o atropelamento. O vídeo mostra quando a vítima começa a atravessar na Avenida Getúlio Vargas. Em seguida, um carro branco aparece vindo de uma via transversal e, em poucos segundos, o veículo atinge a vítima.