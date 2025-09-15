Home
Polícia Civil investiga morte de idosa atropelada em Alfredo Chaves
Publicado em 15/09/2025 às 17h58
O acidente aconteceu no dia 6 de setembro e a idosa chegou a ficar internada, mas não resistiu, falecendo no domingo (14).

Polícia Civil investiga a morte de uma idosa de 80 anos que faleceu neste domingo (14), após oito dias internada devido a um atropelamento. Os familiares informaram a reportagem que Maristela Fonseca Barbosa foi atropelada no dia seis de setembro no Centro de Alfredo Chaves, Região Serrana do Espírito Santo. Uma câmera de segurança gravou o atropelamento. O vídeo mostra quando a vítima começa a atravessar na Avenida Getúlio Vargas. Em seguida, um carro branco aparece vindo de uma via transversal e, em poucos segundos, o veículo atinge a vítima.

A motorista desce do carro para prestar ajuda, assim como testemunhas. A PC informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves.

