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Nova Carapina II

Polícia Civil investiga acidente com moto que bateu em poste na Serra

O acidente aconteceu na Rua Muriaé, no bairro Nova Carapina II, na Serra, na madrugada do último domingo (1º)
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

03 set 2019 às 11:50

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 11:50

Acidente entre moto e poste na Serra Crédito: Reprodução
As circunstâncias do acidente de moto que matou um rapaz e deixou o outro ferido na madrugada de domingo (1º) em Nova Carapina II, na Serra, serão investigadas pela Polícia Civil. A identificação das vítimas não foi informada pela polícia.
Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente e mostra imagens impressionantes. Na gravação, é possível ver que o motociclista e o carona colidem com um poste.
> Colisão entre carros termina com um deles capotado em Vila Velha
Logo depois, outro motociclista aparece, sai da cena do acidente e retorna com amigos. Todos aparentam estar desesperados com o acidente. Antes da chegada do socorro , uma das vítimas aparece se arrastando para a calçada.
“A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Serra como colisão com vítima fatal. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelo 10º Distrito Policial de Serra. Outras informações não serão passadas, por enquanto”, informa a nota enviada pela Polícia Civil.
Veja as imagens abaixo:

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