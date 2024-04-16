Polícia Civil faz operação contra venda de peças de carros roubados no ES

Uma das fases da Operação Sarcina ocorreu quarta-feira (10), e houve novos desdobramentos nesta terça (16) Crédito: Polícia Civil

Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou a “Operação Sarcina”, para desarticular uma organização criminosa especializada em vender peças de veículos furtados ou roubados. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, inclusive em ferros-velhos da Grande Vitória que estariam envolvidos no crime.

Segundo a corporação, a ação foi dividida em duas etapas: na última quarta-feira (10), três pessoas foram presas, e outra acabou detida nesta terça (16). Todos os suspeitos eram proprietários dos estabelecimentos investigados. As prisões, conforme foi detalhado, ocorreram nos municípios de Cariacica e Vila Velha.

Início dos trabalhos

Responsável pelo caso, o delegado Luiz Gustavo Ximenes explicou que as investigações começaram em março de 2023. No período de um ano, várias denúncias e informações foram levantadas, desencadeando nas ações das últimas semanas.

Desdobramento da Operação Sarcina, da Polícia Civil, nesta terça (16) Crédito: Polícia Civil

Os suspeitos, que estavam com os ferros-velhos regularizados, tentavam 'enganar' os clientes. De acordo com o delegado, eles misturavam peças ilegais com as regulares, e depois revendiam por um menor valor. Além disso, foi levantado que chegavam a encomendar os furtos e roubos para outros criminosos, a fim de repor o estoque do estabelecimento.

"De forma irregular, conseguiam repassar para terceiros, de forma muito mais barata – até mesmo para clientes de boa-fé", explicou o delegado.

Luiz Gustavo Ximenes frisou ainda que parte dos veículos era normalmente obtida por seguradoras ou leilões, devido ao fato de serem legalizados. Já o restante era fruto do crime organizado, segundo apontaram as investigações.

O que encontraram

Durante a ação policial, equipes também encontraram nos ferros-velhos aparelhos proibidos de serem comercializados – como air-bags – e um bloqueador de sinal de rastreador, utilizado pelos criminosos para despistar a polícia.

Polícia Civil realiza a "Operação Sarcina”