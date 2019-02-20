Polícia Civil encaminha 260 armas de fogo para destruição

Em atenção ao Estatuto do Desarmamento, a equipe da Delegacia de Armas e Munições e Explosivos (Dame), comandada pelo delegado Diego Yamashita, encaminhou, neste mês de fevereiro, 260 armas de fogo, de diferentes calibres, para destruição. Esta ação é realizada em conjunto com o 38º Batalhão de Infantaria do Exército e teve parte do material, correspondente a 115 armas, destruído nesta terça-feira (19) enquanto a parte restante foi destruída na última quinta-feira (14).
De acordo com o delegado, o procedimento é realizado uma vez por mês, com o encaminhamento das armas apreendidas em operações policiais no estado. Depois da coleta pela Dame, as armas seguem para cadastro e é agendada a fiscalização de produtos controlados do Exército. A última etapa do processo é o encaminhamento da relação de armas à Polícia Federal para inclusão no Sistema Nacional de Armas (Sinarm).
Além da exigência do Estatuto do Desarmamento, a destruição leva em conta o Regulamento 105 (Decreto 3665/2000).