Polícia Civil encaminha 260 armas de fogo para destruição

De acordo com o delegado, o procedimento é realizado uma vez por mês, com o encaminhamento das armas apreendidas em operações policiais no estado. Depois da coleta pela Dame, as armas seguem para cadastro e é agendada a fiscalização de produtos controlados do Exército. A última etapa do processo é o encaminhamento da relação de armas à Polícia Federal para inclusão no Sistema Nacional de Armas (Sinarm).