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Polícia Civil encaminha 260 armas de fogo para destruição

Parte do material foi destruído nesta terça-feira (19)

Publicado em 

20 fev 2019 às 20:32

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 20:32

Polícia Civil encaminha 260 armas para destruição no mês de fevereiro Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Em atenção ao Estatuto do Desarmamento, a equipe da Delegacia de Armas e Munições e Explosivos (Dame), comandada pelo delegado Diego Yamashita, encaminhou, neste mês de fevereiro, 260 armas de fogo, de diferentes calibres, para destruição. Esta ação é realizada em conjunto com o 38º Batalhão de Infantaria do Exército e teve parte do material, correspondente a 115 armas, destruído nesta terça-feira (19) enquanto a parte restante foi destruída na última quinta-feira (14).
> 'Arma de fogo legal resolveria', diz Carlos Bolsonaro sobre mulher espancada
De acordo com o delegado, o procedimento é realizado uma vez por mês, com o encaminhamento das armas apreendidas em operações policiais no estado. Depois da coleta pela Dame, as armas seguem para cadastro e é agendada a fiscalização de produtos controlados do Exército. A última etapa do processo é o encaminhamento da relação de armas à Polícia Federal para inclusão no Sistema Nacional de Armas (Sinarm). 
Além da exigência do Estatuto do Desarmamento, a destruição leva em conta o Regulamento 105 (Decreto 3665/2000). 
> Jovem é assassinado com 16 tiros em Linhares

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