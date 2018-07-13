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Vila Velha

Polícia apresenta motorista errado em caso de carro que explodiu

Quem estava no carro no momento do acidente eram dois irmãos, identificados como Regimar e Reginaldo, e um adolescente de 15 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 23:25

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 23:25

Carro a gás que explodiu enquanto era abastecido em posto de gasolina de Vila Velha Crédito: Kaique Dias
Após anunciar a identidade do suposto motorista do carro que explodiu ao tentar abastecer com gás em um posto de combustíveis, em Vila Velha, na última terça-feira (10), a polícia voltou atrás na noite desta quinta-feira (12) e disse que o jovem Jackson Almeida Santos, de 24 anos, não participou do ocorrido.
De acordo com o delegado Marcelo Nolasco, da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, quem estava no carro no momento do acidente eram dois irmãos, identificados como Regimar e Reginaldo, e um adolescente de 15 anos. 
À polícia, Regimar e Reginaldo disseram que Jackson era o proprietário do veículo. "Eles mentiram desde o primeiro momento. O homem que chegou ao posto rebocando o carro era o dono do carro na verdade. Ele havia comprado esse carro de um vizinho. Hoje nós ouvimos esse vizinho e ele falou que vendeu o carro. Desde que vendeu o carro, o veículo estava parado na porta desse Regimar, que é conhecido como Mazinho. Só saiu para ir ao posto abastecer", disse o delegado. 
De acordo com o delegado, Jackson não teve participação nenhuma na explosão do carro. "Eles (Regimar e Reginaldo) criaram uma situação. Esse Jackson é uma pessoa que está fugido lá do bairro deles, por uma outra situação. Eles, sabendo disso, imputaram a ele um crime que não cometeu, para se verem livre desse crime da explosão", disse Nolasco.
Os irmãos serão indiciados por denunciação caluniosa, além dos outros crimes que ocorreram com a explosão no posto de combustíveis: usar gás em veículo sem ser devidamente licenciado e explosão, colocando as pessoas e o patrimônio em risco. Jackson não tem passagens pela polícia, de acordo com o delegado do caso.

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