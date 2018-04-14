Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha na Serra

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida em Balneário Carapebús, na Serra, na noite desta sexta-feira (13), por policiais militares da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e da Companhia Especializada de Operações com Cães (Ceoc). A droga, encontrada em um caminhão, iria abastecer o tráfico no município. Quatro criminosos foram presos na operação, entre eles o foragido da Justiça Moisés dos Santos Cesar, com várias passagens criminais e apontado como chefe do tráfico de drogas nas regiões de Nova Almeida e Jacaraípe.

A operação foi realizada após informações recebidas pela Agência Central de Inteligência da PM a respeito de uma suposta carga de entorpecentes dentro de um caminhão em Carapebus. Os policiais do Cimesp e do Ceoc realizaram a abordagem no veículo e apreenderam aproximadamente de 1,3 tonelada da droga.

Além de Moisés, foram presos em flagrante Marcos Muniz Vieira, Deon David de Souza e Gilberto Bertoldo, que tentaram fugir do local, mas foram capturados.

A carga de maconha apreendida foi encaminhada para a sede da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, em Vila Velha, onde será confirmada a pesagem da droga.



