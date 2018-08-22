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Polícia

Polícia apreende mais de meia tonelada de maconha na BR 101

Droga foi descoberta depois que três carros fugiram de uma abordagem policial na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 21:57
Veículos foram apreendidos pela PRF Crédito: Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal (PRF) e a Polícia Federal apreenderam 561 quilos de maconha, na manhã desta terça-feira (21), na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Motoristas de três carros tentaram fugir da abordagem da polícia. Os carros saíram de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino ao Espírito Santo.
Segundo a PRF, a ação fez parte de uma operação integrada em combate à criminalidade na região sul. A abordagem aconteceu no Km 415 da BR 101. Os policiais deram ordem de parada a um Toyota Corolla, um Fiat Toro e um Audi Q3, mas fugiram.
Durante a fuga, os veículos foram abandonados e os ocupantes fugiram a pé para dentro de um matagal. Os ocupantes ainda não foram identificados.
A droga, em vários tabletes, estava no Fiat Toro, que apresentava ocorrência de furto/roubo e tinha ainda um rádio comunicador. No Corolla, foi localizado dois tabletes de maconha, de aproximadamente 1,6 kg, além de mais um rádio comunicador, que estava na mesma frequência do rádio da Fiat Toro.
No Audi Q3 foram encontrados aparelhos eletrônicos, perfumes e demais mercadorias com origem do Paraguai. Os veículos, a droga e os objetos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro do Itapemirim.

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