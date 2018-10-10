Polícia apreende carga irregular de cerveja em Vila Velha

PC apreende carga de cerveja roubada no ES Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Polícia Civil apreendeu nesta terça-feira (9) uma carga irregular de cerveja, no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Na distribuidora foram encontradas aproximadamente 400 caixas da bebida e várias munições de arma de fogo. apreendeu nesta terça-feira (9) uma carga irregular de cerveja, no bairro, em. Na distribuidora foram encontradas aproximadamente 400 caixas da bebida e várias munições de arma de fogo.

polícia, os proprietários informaram que a carga veio de Sergipe e que a mercadoria não possuía o comprovante de pagamento de impostos. De acordo com a, os proprietários informaram que a carga veio dee que a mercadoria não possuía o comprovante de pagamento de impostos.

Secretaria da Fazenda foi acionada e, ao chegar no local, identificou o não recolhimento dos tributos referente a comercialização dos produtos e aplicou uma multa, que foi paga pelos proprietários. Eles foram autuados por pelos crimes de descaminho e receptação. foi acionada e, ao chegar no local, identificou o não recolhimento dos tributos referente a comercialização dos produtos e aplicou uma multa, que foi paga pelos proprietários. Eles foram autuados por pelos crimes de descaminho e receptação.

CARGA EM COQUEIRAL DE ITAPARICA

polícia apreendeu quase mil caixas de cervejas no bairro Coqueiral de Itaparica. No caminhão havia pelo menos 960 caixas de bebidas da marca Heineken, avaliadas no total de R$ 120 mil. O produto veio do Rio de Janeiro e chegou ao Espírito Santo com uma nota fiscal emitida de forma fraudulenta. Na última quinta-feira (4), também no município, ano bairro. No caminhão havia pelo menos 960 caixas de bebidas da marca Heineken, avaliadas no total de R$ 120 mil. O produto veio doe chegou aocom umaemitida de forma fraudulenta.

O dono da distribuidora e o condutor foram encaminhados à delegacia. O proprietário da distribuidora foi autuado por crime de receptação culposa e o motorista por crime de descaminho. Eles pagaram uma multa de R$ 37 mil pela regularização da carga e também pela fiança.

Acionada pela reportagem, a Heineken se manifestou por meio de nota. Confira na íntegra o posicionamento da empresa: