Polícia apreende carga irregular de cerveja em Vila Velha

A Polícia Civil apreendeu nesta terça-feira (9) uma carga irregular de cerveja, no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Na distribuidora foram encontradas aproximadamente 400 caixas da bebida e várias munições de arma de fogo.
A Secretaria da Fazenda foi acionada e, ao chegar no local, identificou o não recolhimento dos tributos referente a comercialização dos produtos e aplicou uma multa, que foi paga pelos proprietários. Eles foram autuados por pelos crimes de descaminho e receptação.
CARGA EM COQUEIRAL DE ITAPARICA
Na última quinta-feira (4), também no município, a polícia apreendeu quase mil caixas de cervejas no bairro Coqueiral de Itaparica. No caminhão havia pelo menos 960 caixas de bebidas da marca Heineken, avaliadas no total de R$ 120 mil. O produto veio do Rio de Janeiro e chegou ao Espírito Santo com uma nota fiscal emitida de forma fraudulenta.
O dono da distribuidora e o condutor foram encaminhados à delegacia. O proprietário da distribuidora foi autuado por crime de receptação culposa e o motorista por crime de descaminho. Eles pagaram uma multa de R$ 37 mil pela regularização da carga e também pela fiança.
Acionada pela reportagem, a Heineken se manifestou por meio de nota. Confira na íntegra o posicionamento da empresa:
"O Grupo HEINEKEN no Brasil esclarece que não contratou o transporte em questão e que está acompanhando as investigações junto às autoridades locais. A referida irregularidade não condiz com os valores e comportamentos da Companhia, que conduz seus negócios em estrita observância às normativas legais, prezando pela ética, respeito e transparência.