Polícia apreende adolescente envolvido em tiroteio em festa de São Mateus

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quarta-feira (11) no distrito do km 35, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, durante uma ação da Polícia Militar na região.

O jovem, que não teve a identidade divulgada pela polícia, estava com mandado de busca e apreensão, expedido pelo juiz da Comarca de São Mateus, por ser um dos envolvidos no tiroteio que deixou três pessoas mortas e dois baleados durante a ExpoSama 2023 , em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 24 de setembro.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava escondido em uma casa no distrito do km 35. Ele foi localizado e encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e não há outros detalhes que possam ser divulgados, no momento.

Relembre o caso

Uma troca de tiros entre dois grupos rivais, que comandam o tráfico de drogas dos quilômetros 35 e 41, deixou três pessoas mortas e outras duas baleadas no Residencial Parque Washington, em São Mateus, na madrugada do dia 24 de setembro. O caso aconteceu durante a ExpoSama 2023, em comemoração aos 479 anos da cidade.

As vítimas eram Pedro Henrique Machado Boas, de 17 anos, Heliomar Neves de Almeida, de 51, e Ricardo Silva Moreira, de 21. Ricardo chegou a trocar tiros com um policial militar ao receber uma ordem de parada, mas foi atingido e levado para o Hospital Roberto Silvares. Assim que recebesse alta do hospital, o suspeito seria encaminhado ao presídio. Porém, ele veio a óbito no hospital.

Pedro Henrique Machado Boas, Heliomar Neves de Almeida e Ricardo Silva Moreira (da esquerda para a direita) morreram após troca de tiros em festa de São Mateus. Crédito: Redes sociais

Em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, no dia 25 de setembro, o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, informou que Pedro Henrique e Ricardo faziam parte do grupo que comanda o tráfico de drogas do quilômetro 41. Heliomar, por sua vez, não tinha participação em nenhum dos grupos rivais, mas veio a óbito no evento.