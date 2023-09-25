Quem são os três homens assassinados em tiroteio em festa de São Mateus

Pedro Henrique Machado Boas, Heliomar Neves de Almeida e Ricardo Silva Moreira (da esquerda para a direita) morreram após troca de tiros em festa de São Mateus Crédito: Redes sociais

Ricardo chegou a trocar tiros com um policial militar ao receber uma ordem de parada, mas foi atingido e levado para o Hospital Roberto Silvares. Assim que recebesse alta do hospital, o suspeito seria encaminhado ao presídio. Porém, ele veio a óbito na tarde do último domingo (24).

Além dele, outras duas pessoas vieram a óbito durante o evento. São eles:

Pedro Henrique Machado Boas, de 17 anos;

Heliomar Neves de Almeida, de 51 anos.

Em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, informou que Pedro Henrique e Ricardo faziam parte do grupo que comanda o tráfico de drogas do quilômetro 41. Heliomar, por sua vez, não tinha participação em nenhum dos grupos rivais, mas veio a óbito no evento.

"Nesse ataque dos indivíduos do quilômetro 35 contra o 41, vieram a óbito imediato o PH [Pedro Henrique Machado Boas] e outro cidadão, o Heliomar, que não tinha nada a ver com a história. O terceiro elemento, em confronto com a Polícia Militar, veio a óbito no hospital", disse o delegado.

Segundo a Polícia Civil, os corpos das vítimas fatais e do suspeito foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados, e posteriormente liberados para os familiares.