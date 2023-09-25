Quem são os três homens assassinados em tiroteio em festa de São Mateus

Uma troca de tiros entre dois grupos rivais, que comandam o tráfico de drogas dos quilômetros 35 e 41, em São Mateus, no Norte do Estado, deixou três pessoas mortas e dois baleados durante a ExpoSama 2023, em comemoração ao aniversário da cidade. O terceiro óbito, confirmado pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (25), é do suspeito Ricardo Silva Moreira, de 21 anos, que havia sido autuado em flagrante duas vezes por homicídio e três vezes por tentativa de homicídio.
Ricardo chegou a trocar tiros com um policial militar ao receber uma ordem de parada, mas foi atingido e levado para o Hospital Roberto Silvares. Assim que recebesse alta do hospital, o suspeito seria encaminhado ao presídio. Porém, ele veio a óbito na tarde do último domingo (24).
Além dele, outras duas pessoas vieram a óbito durante o evento. São eles:
- Pedro Henrique Machado Boas, de 17 anos;
- Heliomar Neves de Almeida, de 51 anos.
Em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, informou que Pedro Henrique e Ricardo faziam parte do grupo que comanda o tráfico de drogas do quilômetro 41. Heliomar, por sua vez, não tinha participação em nenhum dos grupos rivais, mas veio a óbito no evento.
"Nesse ataque dos indivíduos do quilômetro 35 contra o 41, vieram a óbito imediato o PH [Pedro Henrique Machado Boas] e outro cidadão, o Heliomar, que não tinha nada a ver com a história. O terceiro elemento, em confronto com a Polícia Militar, veio a óbito no hospital", disse o delegado.
Segundo a Polícia Civil, os corpos das vítimas fatais e do suspeito foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados, e posteriormente liberados para os familiares.
A Prefeitura de São Mateus também foi procurada pela reportagem na manhã do último domingo (24), mas não houve retorno até a publicação desta matéria.