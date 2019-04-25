Polícia apreende 11 mil comprimidos de ecstasy no ES Crédito: TV Gazeta

Mais de 11 mil comprimidos de ecstasy foram apreendidos na Grande Vitória, durante uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (25). A droga chegou do Paraná, no Sul do país, pelos Correios. O chefe da quadrilha e mais cinco comparsas foram detidos.

Preso desde o dia 2 de abril, quando foi capturado por agentes em uma casa de luxo em Guarapari, Rafael Marinho é apontado pelos investigadores como responsável por realizar a distribuição de ecstasy e outras drogas sintéticas.

Para conseguir encomendar, receber e distribuir as drogas, Rafael contava com a ajuda de cinco homens, incluindo Renan Alvarenga e Renan Ucceli, que atuavam como gerentes no processo. Outras três pessoas auxiliavam o trio a organizar as encomendas que chegavam do Paraná pelos Correios.

"Conseguimos apreender cerca de 11 mil comprimidos de ecstasy e quase 10 mil micropontos de droga sintética. Isso significa um aumento de mais de mil porcento de apreensões até agora", comentou o delegado Diego Bermond.

A operação descobriu que Rafael Marinho também comprava droga para pelo menos 15 traficantes com a intenção de baratear o custo de envio das drogas. Para despistar, ele mantinha um food truck em Jardim Camburi, em Vitória.

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