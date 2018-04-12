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Operação Vitrine

Polícia apreende 10 mil produtos falsificados em shopping na Serra

Segundo a delegada Rhaiana Bremenkamp, da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DEFA), o prejuízo é de 20 milhões para os empresários capixabas

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 19:16
Apreensão de produtos falsificados em um Shopping da Serra Crédito: Glacieri Carrareto
Mais de 10 mil produtos falsificados foram apreendidos pela Polícia Civil durante a operação Vitrine, no shopping 25 de março, em Laranjeiras, na Serra. A ação aconteceu na última quinta-feira (5). Mercadorias eram fabricadas na China, importadas ilegalmente para o Brasil e distribuídas em todo o país.
Segundo Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DEFA), os consumidores acreditavam estarem comprando produtos verdadeiros, mas que, na operação Vitrine, as mercadorias eram facilmente percebidas como falsas.
"Visivelmente percebia que estava adquirindo uma mercadoria falsa até pelas condições do local e a venda sem nota. Mas nós já realizamos outras operações em que o consumidor estava sim sendo enganado, acreditando estar comprando produto como verdadeiro", contou a delegada.
Onze indivíduos já foram identificados como responsáveis e estão sendo investigados. Eles vão responder pelos crimes contra a marca, contra o consumo, concorrência desleal e possivelmente estelionato.
Rhaiana afirma ainda que esses tipos de crimes trazem sérios prejuízos para os empresários, donos originais da marca, e que a população não deve criticar o trabalho da polícia.
"É importante frisar que esse trabalho muitas vezes é criticado pela população porque são pessoas que estão trabalhando. Primeiro a gente tem que pensar que esses empresários que fazem toda essa propaganda, os donos dessas marcas, que tem todo um gasto, eles estão trabalhando e também dependem desse trabalho. A gente está contabilizando um prejuízo de 20 milhões, dinheiro que deixou de existir para os nossos empresários capixabas", disse ela.
OPERAÇÃO NATAL
A operação Vitrine é a segunda fase da Operação Natal, deflagrada em dezembro do ano passado. Ao todo, 50 mil produtos já foram apreendidos pela Polícia Civil.
 

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