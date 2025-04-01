Pneu furado termina em loja quebrada e confusão generalizada em Vila Velha

Vidro da fachada da loja quebrado durante a confusão Crédito: Archimedes Patricio

O pneu furado de um carro terminou em uma confusão generalizada e quatro pessoas conduzidas à delegacia na Glória, em Vila Velha , na madrugada desta terça-feira (1). Na briga, que começou após uma discussão em um posto de gasolina, um homem foi ferido com uma cavadeira - ferramenta usada na construção civil e agricultura - a fachada de vidro de uma loja foi quebrada e policiais tiveram que usar arma de choque para conter os envolvidos.

A confusão ocorreu próximo à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da Glória. De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, uma mulher informou que o marido tinha sido esfaqueado por um homem em situação de rua após uma briga. O homem suspeito de ser autor da facada foi encontrado pelos policiais em um posto de combustíveis da região.

O homem relatou aos policiais que morava no posto de combustíveis, onde é lavador de carros. Segundo o autor, o casal parou no posto com o pneu furado, momento em que o lavador ofereceu ajuda. Em determinado momento, porém, os dois se desentenderam e o lavador foi agredido com socos pelo motorista, que também teria quebrado a fachada de uma loja de carros com chutes.

O motorista do carro - ferido com a cavadeira - confirmou aos policiais que também agrediu o lavador durante a discussão e que chutou a fachada de vidro da loja.

Enquanto os policiais ouviam as duas versões, uma caminhonete chegou ao local cheia de pessoas, que pularam da carroceria perguntando sobre o homem ferido com a cavadeira e intimidando o autor da agressão. Os policiais relatam que pediram o afastamento das pessoas, mas o grupo aumentou a agressividade, tentando agredir o lavador de carros.

Policiais precisaram formar uma barreira de contenção porque, segundo relato do boletim, os indivíduos estavam desacatando os agentes. Também foi necessário usar uma arma de choque, conhecida como taser- para conter os indivíduos, tendo um deles recebido voz de prisão.

O proprietário da loja que teve a fachada quebrada foi à delegacia representar contra o motorista do carro por conta dos danos materiais. O casal, juntamente com o lavador de carros e o homem que desacatou os policiais foram encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias para atendimento médico e, em seguida, à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo informações do boletim, tanto o autor do ferimento com cavadeira quanto o homem que desacatou os policias tinham antecedentes criminais.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha com quatro conduzidos. Dois homens, de 45 e 25 anos, e uma mulher, de 25 anos, assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por vias de fato. Um outro homem, de 34 anos, assinou um TC por resistência à ação policial. Após assinarem o compromisso de comparecimento em juízo, três dos conduzidos foram liberados. Já o suspeito de 45 anos foi encaminhado ao sistema prisional, em razão de um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto, expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Prejuízo de R$ 3 mil

Em entrevista à TV Gazeta, Flávio Ferreira, um dos proprietários do estabelecimento que teve o vidro quebrado contou que ficaram sabendo da confusão quando o alarme foi acionado.

"A empresa de alarme acionou falando que a loja tinha sido arrombada, o vidro quebrado. A gente chegou aqui 3 horas da manhã e o que ficamos sabendo é que teve uma confusão na frente da loja de madrugada e que tava todo mundo na delegacia [...] A gente tá querendo saber quem vai arcar [com os custos]", relata.

Cristiane Ferreira, que também é proprietária da loja, conta que a porta quebrada foi instalada há três meses e estimam um prejuízo de R$ 3 mil. "A gente fica vulnerável sem o direito de trabalhar", relatou.