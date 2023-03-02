Reprodução de vídeo que mostra momento em que PM dispara contra adolescente em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

Na audiência de custódia conduzida pelo juiz Getúlio Marcos Pereira Neves, da Vara de Auditoria Militar, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Estão presos:

Cabo Leonardo Jordão da Silva

Soldado Samuel Barbosa da Silva Souza

Cabo Thafny da Silva Fernandes

Soldado Tallisson Santos Teixeira

Soldado Wanderson Gonçalves Coutinho

Na manifestação do Ministério Público Militar, a procuradora de Justiça Ana Cristina de Fonseca e Oliveira Faria pontuou que os acusados usaram o direito ao silêncio, mas que a conduta não oferece prejuízo aos policiais porque ainda haverá investigação dos fatos.

O MPM requereu a conversão da prisão para preventiva, visando resguardar a investigação e a vida dos indiciados. Solicitou, ainda, a instauração do inquérito policial militar. A defesa, por sua vez, ressaltou que os policiais têm fichas funcionais elogiosas, com bons antecedentes e sem processo criminal e, por essa razão, deveriam ser liberados. Ao final da audiência, o juiz Getúlio Neves atendeu aos pedidos do Ministério Público.

Your browser does not support the audio element. PMs envolvidos em morte de adolescente no ES ficam em silêncio em audiência

Entenda o caso

Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que realiza os disparos. A vítima cai no chão e o policial se afasta.

Segundo a PM , o adolescente estaria com uma arma antes do momento que aparece no vídeo. Após ser ferido, ele foi levado ao Hospital Menino Jesus, também em Pedro Canário, mas já chegou morto. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, o mais próximo da região.

Ele morava no bairro São Geraldo, segundo a ficha dele na Polícia Civil , e havia completado 17 anos no final de 2022. Na ficha constam vários boletins de ocorrência já registrados contra ele. Conforme a PC, Carlos Eduardo teve a primeira passagem registrada, em dezembro de 2017, por crime análogo a dano ao patrimônio. A mais recente, no dia 9 de fevereiro deste ano, por tentativa de homicídio com arma de fogo.

Ao longo desse período, também foi acusado de ameaça, posse e uso de maconha, porte ilegal de arma e tráfico de drogas, conforme o colunista Leonel Ximenes já havia antecipado em sua coluna. Na ficha consta, ainda, que ele tinha o ensino fundamental completo e, na época em que foi registrado o documento, apresentava lesão porque teria resistido à ação policial.