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Na Justiça

PMs envolvidos em morte de adolescente no ES ficam em silêncio em audiência

Na audiência de custódia que decidiu pela manutenção da prisão de cinco militares, nenhum deles se manifestou sobre o caso perante o juiz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2023 às 17:11

Publicado em 02 de Março de 2023 às 17:11

Vídeo mostra momento em que PM mata homem algemado em Pedro Canário
Reprodução de vídeo que mostra momento em que PM dispara contra adolescente em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta
Os cinco militares envolvidos na morte de Carlos Eduardo Rebouças de Barros, 17 anos, decidiram permanecer em silêncio durante a audiência em que se discutia a manutenção da prisão deles. O adolescente foi morto na manhã de quarta-feira (1º), em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, com tiro à queima-roupa disparado por um dos policiais. 
Na audiência de custódia conduzida pelo juiz Getúlio Marcos Pereira Neves, da Vara de Auditoria Militar, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Estão presos:
  • Cabo Leonardo Jordão da Silva
  • Soldado Samuel Barbosa da Silva Souza
  • Cabo Thafny da Silva Fernandes
  • Soldado Tallisson Santos Teixeira
  • Soldado Wanderson Gonçalves Coutinho
Na manifestação do Ministério Público Militar, a procuradora de Justiça Ana Cristina de Fonseca e Oliveira Faria pontuou que os acusados usaram o direito ao silêncio, mas que a conduta não oferece prejuízo aos policiais porque ainda haverá investigação dos fatos. 
O MPM requereu a conversão da prisão para preventiva, visando resguardar a investigação e a vida dos indiciados. Solicitou, ainda, a instauração do inquérito policial militar. A defesa, por sua vez, ressaltou que os policiais têm fichas funcionais elogiosas, com bons antecedentes e sem processo criminal e, por essa razão, deveriam ser liberados. Ao final da audiência, o juiz Getúlio Neves atendeu aos pedidos do Ministério Público. 
PMs envolvidos em morte de adolescente no ES ficam em silêncio em audiência

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Entenda o caso

O adolescente Carlos Eduardo já estava rendido quando foi baleado e morto por um policial militar, no bairro São Geraldo, em Pedro Canário. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. 
Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que realiza os disparos. A vítima cai no chão e o policial se afasta.
Segundo a PM, o adolescente estaria com uma arma antes do momento que aparece no vídeo. Após ser ferido, ele foi levado ao Hospital Menino Jesus, também em Pedro Canário, mas já chegou morto. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, o mais próximo da região.
Ele morava no bairro São Geraldo, segundo a ficha dele na Polícia Civil, e havia completado 17 anos no final de 2022. Na ficha constam vários boletins de ocorrência já registrados contra ele. Conforme a PC, Carlos Eduardo teve a primeira passagem registrada, em dezembro de 2017, por crime análogo a dano ao patrimônio. A mais recente, no dia 9 de fevereiro deste ano, por tentativa de homicídio com arma de fogo. 
Ao longo desse período, também foi acusado de ameaça, posse e uso de maconha, porte ilegal de arma e tráfico de drogas, conforme o colunista Leonel Ximenes já havia antecipado em sua coluna. Na ficha consta, ainda, que ele tinha o ensino fundamental completo e, na época em que foi registrado o documento, apresentava lesão porque teria resistido à ação policial.
Na ocorrência desta quarta-feira (1º), como também mostrou Leonel Ximenes, a PM foi até o local após receber informação de que uma dupla de traficantes estaria escondida num prédio no bairro São Geraldo, em posse de armas de fogo.

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