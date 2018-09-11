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Vale ENcantado

PM troca tiros e bate viatura em perseguição a assaltantes em Vila Velha

Um dos suspeitos do assalto acabou preso, enquanto outro continua foragido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 16:44

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 16:44

Helicóptero participou de perseguição em Vila Velha Crédito: Internauta
Um assalto a uma marcenaria terminou em perseguição policial e acidente com uma viatura da Polícia Militar no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (11). Uma pessoa foi presa e outro criminoso continua sendo procurado pela polícia.
De acordo com a PM, a corporação foi acionada para atender uma vítima de roubo em uma marcenaria do bairro. Os indivíduos - que estavam armados - invadiram o estabelecimento e roubaram os pertences dos funcionários, além do carro do dono.
Uma equipe de policiais que patrulhava a área reconheceu o veículo roubado e deu ordem de prisão, que não foi aceita. Com o início da perseguição, os criminosos dispararam contra a viatura e fizeram os policiais perderem o controle do veículo e a viatura colidir contra um poste.
Outros policiais conseguiram localizar o veículo roubado. Na operação também foi preso um dos suspeitos do assalto, que, posteriormente, foi reconhecido pelas vítimas. Segundo a PM, as buscas pelo outro indivíduo continuam. Assista ao vídeo abaixo:

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