PM teria atirado para o alto antes de ser morto, dizem testemunhas

Policial militar Lucas Sabino morreu na madrugada desta quarta Crédito: Montagem | Gazeta Online

Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil contaram que o soldado Lucas Sabino Santos Neto teria atirado para o alto antes de ser assassinado. Essa informação foi confirmada à Polícia Civil pelo amigo do PM, um frentista, de 22 anos, que estava junto com Lucas e que foi baleado de raspão no peito.

O amigo disse ainda, que ele e Lucas saíram de uma boate, em Cariacica, e ao deixarem o estabelecimento passaram pela Rua 31 de Março, onde, próximo a um bar, Lucas teria dado um tiro para o alto. Por conta dessa ação, um homem teria saído do local já atirando contra o veículo onde os dois estavam.

Ferido, Lucas ainda dirigiu por alguns metros, mas acabou batendo contra o muro de uma casa. Ele e o frentista foram socorridos por uma viatura da PM e levados para o hospital.

Com informações de Mayra Bandeira

O CRIME

Policial Militar teve carro cercado e foi baleado por bandidos em Cariacica Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

O soldado da Polícia Militar foi baleado e morreu no início da madrugada desta quarta-feira (25) em Itacibá, Cariacica. Lucas, 26 anos, que não estava trabalhando, foi levar um amigo em casa quando o carro em que ele estava, um Chevrolet Corsa Classic, foi atacado quando o veículo passava próximo a um bar.

Lucas, que foi baleado no peito, chegou a ser socorrido por uma viatura da PM para um hospital particular do município, mas não resistiu e morreu. O amigo do soldado, um frentista, 22 anos, foi baleado de raspão no peito. O bandido que atirou no PM foi baleado na panturrilha e socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória.