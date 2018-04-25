PM tem carro atacado por bandidos e morre baleado em Cariacica

Policial Militar teve carro cercado e foi baleado por bandidos em Cariacica Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

Um soldado da Polícia Militar foi baleado e morreu no início da madrugada desta quarta-feira (25) em Itacibá, Cariacica. Lucas Sabino Santos Neto, 26 anos, que não estava trabalhando, foi levar um amigo em casa quando o carro em que ele estava, um Chevrolet Corsa Classic, foi atacado por bandidos quando o veículo passava próximo a um bar.

Lucas, que foi baleado no peito, chegou a ser socorrido por uma viatura da PM para um hospital particular do município, mas não resistiu e morreu. O amigo do soldado, um frentista, 22 anos, foi baleado de raspão no peito. O bandido que atirou no PM foi baleado na panturrilha e socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Lucas Sabino chegou a ser socorrido, mas não resistiu Crédito: Reprodução

Segundo o tenente-coronel Gomes, dez testemunhas que viram o crime foram conduzidas para a Delegacia Regional de Cariacica para prestar depoimento.

PM AINDA DIRIGIU POR ALGUNS METROS

Ainda de acordo com o tenente-coronel Gomes, mesmo baleado, Lucas ainda dirigiu o carro por alguns metros, mas bateu o carro no muro de uma casa. O soldado era lotado no 7º Batalhão da Polícia Militar, em Cariacica. Ele era policial há 4 anos, se formou na turma de 2014 e era natural do Rio de Janeiro.

OUTRO CASO

Desde o dia do crime, o estado de saúde do soldado era considerado gravíssimo. Afonso estava internado no Hospital São Lucas e passou por uma cirurgia de emergência no crânio, que durou cerca de 3 horas.

Em depoimento, o adolescente apreendido após atirar no soldado admitiu que confundiu o policial com um homem de uma gangue rival do bairro Cobi de Baixo, também em Vila Velha.