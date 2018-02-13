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Linhares

PM registra ocorrência de estupro na praia de Pontal em Linhares

Policiais foram abordados por amigo da vítima; a jovem disse aos PMs que foi estuprada, mas o criminoso não foi encontrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 18:24

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 18:24

Pontal do Ipiranga, Linhares Crédito: TV Gazeta Norte
Uma jovem de 18 anos disse à Polícia Militar que foi estuprada na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O crime foi registrado pela PM no início da madrugada desta terça-feira (13). Ninguém foi detido.
Militares faziam policiamento a pé na praça principal do balneário quando um amigo da vítima informou que a jovem havia sido estuprada. Ela confirmou o crime aos policiais. Contou que estava na areia da praia sozinha quando um homem careca, sem camisa e de short se jogou em cima dela e a estuprou.
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A ambulância foi acionada e a vítima levada ao posto de saúde do balneário, onde foi feito o primeiro atendimento médico. Enquanto isso, os PMs fizeram buscas na área onde se deu o fato. Também foi perguntado às pessoas que estavam próximas se viram ou ouviram alguma coisa, mas sem sucesso.
Depois de atendida, a vítima foi liberada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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