PM registra ocorrência de estupro na praia de Pontal em Linhares

Pontal do Ipiranga, Linhares Crédito: TV Gazeta Norte

Uma jovem de 18 anos disse à Polícia Militar que foi estuprada na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares , Norte do Espírito Santo. O crime foi registrado pela PM no início da madrugada desta terça-feira (13). Ninguém foi detido.

Militares faziam policiamento a pé na praça principal do balneário quando um amigo da vítima informou que a jovem havia sido estuprada. Ela confirmou o crime aos policiais. Contou que estava na areia da praia sozinha quando um homem careca, sem camisa e de short se jogou em cima dela e a estuprou.

A ambulância foi acionada e a vítima levada ao posto de saúde do balneário, onde foi feito o primeiro atendimento médico. Enquanto isso, os PMs fizeram buscas na área onde se deu o fato. Também foi perguntado às pessoas que estavam próximas se viram ou ouviram alguma coisa, mas sem sucesso.