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Crime

PM reforça policiamento no Moscoso e Piedade após tiroteio

Os disparos aconteceram na praça do Poeirão, mesmo local onde em 14 de janeiro, um ataque de gangue rival de traficantes matou três pessoas e deixou duas feridas

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 22:18

Publicado em 

08 abr 2019 às 22:18
Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar reforçou o policiamento nos bairros Piedade, Morro do Moscoso e Fonte Grande, em Vitória, após um intenso tiroteio, por volta das 20h40 de domingo (07). Os disparos deixaram moradores aflitos.
Segundo o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Geovânio Silva Ribeiro, os militares foram acionados, mas ao chegarem ao local já não haviam suspeitos de autoria. "Recebemos denúncia de disparos de arma de fogo no Morro do Moscoso, nossa equipe esteve lá e não se deparou com nenhum suspeito armado. O que realmente aconteceu lá, não temos certeza", disse.
Minutos após o tiroteio, a comunidade foi orientada pelo Grupo Raízes da Piedade para ter cuidado ao sair de casa. “Atenção moradores das comunidades Moscoso, Piedade e Fonte Grande! Novo tiroteio aconteceu agora pouco no morro. Quem estiver na parte baixa, cuidado ao subir. Não temos notícias de feridos. Cuidado”, dizia o texto publicado na página do Facebook.
Os disparos aconteceram na praça do Poeirão, mesmo local onde em 14 de janeiro, um ataque de gangue rival de traficantes matou três pessoas e deixou duas feridas. O fato de serem tiros "sem alvos" chamou a atenção da polícia.
"Geralmente quando é um ataque há um alvo definido. No domingo, não houve vítimas. Estamos verificando denúncias, mas no momento ainda não é possível dar um diagnóstico da situação. Estamos reforçando o policiamento como sempre fazemos, inclusive na área de mata, que é grande e possibilita entrada e saída", pontuou o comandante do 1º Batalhão.

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