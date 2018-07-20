PM recupera carro de motorista de aplicativo após assalto em Vila Velha

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Divulgação/ Sindipol

Um motorista de aplicativo teve o carro e pertences recuperados momentos após ser roubado, na Rodovia ES 060, em Itaparica, Vila Velha, por volta de 3h desta sexta-feira (30). Após acionar a Polícia Militar, uma patrulha foi realizada pelas ruas próximas à ocorrência e um dos criminosos foi encontrado por ter colidido em um poste com o veículo roubado. Uma pistola de Air Soft (réplica) preta foi encontrada no carro e todos os pertences da vítima foram recuperados.

A vítima, de 27 anos, acionou a polícia e contou que estava trabalhando quando foi abordado por três criminosos, em outro carro, que emparelharam com o veículo dele, um GM Prisma, de cor prata. O carro foi roubado, além de um celular e uma pulseira.

Policiais militares montaram um cerco para tentar capturar os assaltantes e, durante a patrulha, um veículo parecido com a descrição se envolveu em uma colisão a um poste em uma rua próxima. Durante abordagem, Silvio Pimentel Augusto Gomes, de 28 anos, foi visto saindo de um beco próximo ao acidente.

Silvio foi abordado e disse que saiu de casa para ver o acidente, mas a residência seria consideravelmente afastada do local e o suspeito estava descalço. Nenhum objeto foi encontrado com ele, mas a vítima o reconheceu e um par de chinelos foi encontrado em frente ao banco do motorista do veículo roubado. Além disso, a pistola preta usada no assalto e o celular de Leonardo foram encontrados.

A vítima e o suspeito foram levados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para o registro de Boletim de Ocorrência.