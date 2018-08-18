Violência

PM reage a tentativa de assalto e atira em bandido na Serra

De acordo com informações da Polícia Militar, o policial entrava em um estabelecimento comercial quando foi abordado por quatro criminosos

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 14:28

Redação de A Gazeta

PM reage a assalto e um suspeito acaba ferido, em tentativa de latrocínio em Jardim da Serra Crédito: Reprodução/Google Maps
Quatro bandidos abordaram um policial militar no momento em que ele entrava em um estabelecimento comercial, no bairro Jardim da Serra, na Serra, na noite desta sexta-feira (17). O PM reagiu ao assalto e um dos suspeitos foi ferido por ele, encaminhado a um hospital e reconhecido como quem anunciou o crime. 
De acordo com informações da Polícia Militar, o PM reagiu ao que foi chamado de injusta agressão e disparou contra os suspeitos. Um deles foi atingido e socorrido, enquanto os outros três não foram localizados.
> Impedido de entrar em boate, PM mata cliente de boate e fere segurança
A PM informa ainda que os bandidos estavam em um veículo que foi guinchado para a Delegacia Regional. No carro foram encontrados um revólver calibre 38 e objetos, como rádios comunicadores, balaclava (touca que cobre da cabeça até o pescoço, com abertura apenas para os olhos), um par de luvas e celulares, que eram usados pelos indivíduos.
De acordo com informações da PM, o militar reconheceu o suspeito ferido como o assaltante que anunciou o assalto. A ocorrência foi entregue na 3ª Delegacia Regional da Serra.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

