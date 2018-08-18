PM reage a tentativa de assalto e atira em bandido na Serra

Quatro bandidos abordaram um policial militar no momento em que ele entrava em um estabelecimento comercial, no bairro Jardim da Serra, na Serra, na noite desta sexta-feira (17). O PM reagiu ao assalto e um dos suspeitos foi ferido por ele, encaminhado a um hospital e reconhecido como quem anunciou o crime.
De acordo com informações da Polícia Militar, o PM reagiu ao que foi chamado de injusta agressão e disparou contra os suspeitos. Um deles foi atingido e socorrido, enquanto os outros três não foram localizados.
A PM informa ainda que os bandidos estavam em um veículo que foi guinchado para a Delegacia Regional. No carro foram encontrados um revólver calibre 38 e objetos, como rádios comunicadores, balaclava (touca que cobre da cabeça até o pescoço, com abertura apenas para os olhos), um par de luvas e celulares, que eram usados pelos indivíduos.
De acordo com informações da PM, o militar reconheceu o suspeito ferido como o assaltante que anunciou o assalto. A ocorrência foi entregue na 3ª Delegacia Regional da Serra.