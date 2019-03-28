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Enseada do Suá

PM reage a tentativa de assalto e atira em bandido em Vitória

O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros; ele portava uma faca, que foi apreendida

Publicado em 

27 mar 2019 às 22:48

Publicado em 27 de Março de 2019 às 22:48

O policial militar reagiu ao assalto e atirou contra o bandido; ocorrência foi na Praia do Suá Crédito: Fernando Madeira
Um cabo da Polícia Militar, de 47 anos, reagiu a um assalto na tarde desta quarta-feira (27) e deixou o suspeito ferido com um tiro na perna esquerda. A tentativa aconteceu na Enseada do Suá, em Vitória.
Foi durante um passeio de bicicleta que o cabo foi surpreendido pelo suspeito, identificado como José Augusto Rodrigues do Nascimento, de 24 anos. O policial contou que seguia para o ginásio do Álvares Cabral, onde pratica esportes, e aproveitava o passeio com a bicicleta.
> Justiça mantém prisão de bandido que dava nomes falsos no ES
“Eu tenho costume de fazer minhas atividades físicas no ginásio, eu estava indo tranquilo quando ele apareceu na minha frente com uma faca na mão, me pedindo o celular”, disse.
O militar contou que, quando o suspeito anunciou o assalto com a faca na mão, ele desceu da bicicleta imediatamente. Neste momento, o celular do militar caiu e o suspeito abaixou para pegar. Nesta hora, o cabo se identificou com PM e deu voz para que José largasse o telefone e faca.
Eu disse que era policial e mandei ele soltar a faca. Foi então me disse que saiu da cadeia há dois meses e que não queria voltar pra lá. Eu queria prendê-lo. Neste momento, ele (suspeito) tentou me ferir com a faca
Policial Militar
Segundo o cabo, para se defender, ele efetuou dois tiros contra José, mas os tiros não acertaram o ladrão, que tentou feri-lo mais uma vez com a faca. O militar fez mais uma tentativa, e com o disparo de uma pistola.40, ele acertou a perna esquerda do suspeito, que foi socorrido para o Hospital São Lucas, na Capital.
“Depois que atirei na perna, ele ainda conseguiu fugir deixando meu telefone e a faca para trás. Ele foi até um arbusto e pegou uma bicicleta que estava escondida. Imagino que seja para fugir de outros assaltos praticados”, contou.
Depois de pegar a bicicleta, o suspeito pedalou ceca de 80 metros até não conseguir mais. O cabo acionou o Ciodes e José foi socorrido. O cabo, que tem 20 anos de carreira na Polícia Militar, informou que está é a primeira vez que ele passa por situação assim.
O caso foi encaminhado para 1ª Delegacia Regional de Vitória. José foi autuado em flagrante por roubo tentado e, assim que tiver alta hospitalar, será encaminhado ao presídio.

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