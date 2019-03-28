PM reage a tentativa de assalto e atira em bandido em Vitória

O policial militar reagiu ao assalto e atirou contra o bandido; ocorrência foi na Praia do Suá Crédito: Fernando Madeira

Polícia Militar, de 47 anos, reagiu a um assalto na tarde desta quarta-feira (27) e deixou o suspeito ferido com um tiro na perna esquerda. A tentativa aconteceu na Enseada do Suá, em Vitória. Um cabo da, de 47 anos, reagiu a um assalto na tarde desta quarta-feira (27) e deixou o suspeito ferido com um tiro na perna esquerda. A tentativa aconteceu na, em

Foi durante um passeio de bicicleta que o cabo foi surpreendido pelo suspeito, identificado como José Augusto Rodrigues do Nascimento, de 24 anos. O policial contou que seguia para o ginásio do Álvares Cabral, onde pratica esportes, e aproveitava o passeio com a bicicleta.

“Eu tenho costume de fazer minhas atividades físicas no ginásio, eu estava indo tranquilo quando ele apareceu na minha frente com uma faca na mão, me pedindo o celular”, disse.

O militar contou que, quando o suspeito anunciou o assalto com a faca na mão, ele desceu da bicicleta imediatamente. Neste momento, o celular do militar caiu e o suspeito abaixou para pegar. Nesta hora, o cabo se identificou com PM e deu voz para que José largasse o telefone e faca.

Eu disse que era policial e mandei ele soltar a faca. Foi então me disse que saiu da cadeia há dois meses e que não queria voltar pra lá. Eu queria prendê-lo. Neste momento, ele (suspeito) tentou me ferir com a faca Policial Militar

Segundo o cabo, para se defender, ele efetuou dois tiros contra José, mas os tiros não acertaram o ladrão, que tentou feri-lo mais uma vez com a faca. O militar fez mais uma tentativa, e com o disparo de uma pistola.40, ele acertou a perna esquerda do suspeito, que foi socorrido para o Hospital São Lucas, na Capital.

“Depois que atirei na perna, ele ainda conseguiu fugir deixando meu telefone e a faca para trás. Ele foi até um arbusto e pegou uma bicicleta que estava escondida. Imagino que seja para fugir de outros assaltos praticados”, contou.

Depois de pegar a bicicleta, o suspeito pedalou ceca de 80 metros até não conseguir mais. O cabo acionou o Ciodes e José foi socorrido. O cabo, que tem 20 anos de carreira na Polícia Militar, informou que está é a primeira vez que ele passa por situação assim.