PM que se masturbou em frente a escola é afastado das funções

O policial flagrado enquanto se masturbava em frente a uma escola em Jardim Camburi foi afastado de suas funções na Polícia Militar. O policial é lotado no Batalhão da PM em Colatina.

Por nota, a PM afirmou que a atitude do soldado "vai de encontro a todos os esforços da sociedade e das instituições policiais" e confirmou a "a abertura de um processo administrativo disciplinar demissionário, a fim de julgar a conduta atribuída ao militar".

Mãe denuncia homem flagrado se masturbando em frente a escola no ES Crédito: Internauta | Gazeta Online

VEJA NOTA DA PM NA ÍNTEGRA

"Lamentavelmente, vemos mais um caso repugnante de ato obsceno praticado em via pública, durante o dia, e nas proximidades de uma escola. O fato ocorrido nesta quinta-feira (17) em Jardim Camburi, Vitória, vai de encontro a todos os esforços da sociedade e das Instituições policiais, que diariamente combatem tais violações.

A Polícia Militar informa que recebeu, durante a madrugada desta sexta-feira (18), a notícia de que o autor do ato repulsivo seria um policial militar. Diante da gravidade das informações apresentadas, o Comando-Geral determinou, nesta manhã, a abertura de um processo administrativo disciplinar demissionário, a fim de julgar a conduta atribuída ao militar. A abertura do processo também estabelece o afastamento preventivo e imediato de suas funções públicas."

O CASO

O policial foi flagrado por uma estudante de Direito, de 32 anos, que não quis se identificar, e que foi até a escola para buscar o filho de 15 anos, por volta das 12h20, quando se deparou com a cena.

A estudante conseguiu tirar fotos do homem, que fugiu do local após perceber que estava sendo fotografado. Em entrevista ao Gazeta Online, ela disse que no momento do ato várias crianças estavam na rua. "Eu olhei e pensei: 'Não acredito que isso está acontecendo comigo.' Fiquei pensando se esse cara já estivesse aqui há muito tempo, se alguma criança estivesse passando e pudesse ter visto isso".