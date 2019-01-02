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Seis tiros

PM que atirou dentro de hospital em Vila Velha vai para presídio

O tenente foi autuado por disparo de arma de fogo. Ele está internado sob escolta policial no hospital Hospital da Polícia Militar (HPM)

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 17:14

Publicado em 

02 jan 2019 às 17:14
Policial atira dentro de hospital em Vila Velha Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta
O tenente da Polícia Militar Marcelo Pain Maciel Filho, de 25 anos, que atirou dentro do Hospital Santa Mônica, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, após ser atendido na madrugada desta quarta-feira (2), vai ser encaminhado para o presídio militar.
Segundo informações da Polícia Civil, o tenente foi autuado por disparo de arma de fogo. Ele está internado sob escolta policial no Hospital da Polícia Militar (HPM) e assim que tiver alta será encaminhado ao presídio militar, onde aguardará por audiência de custódia. A arma foi apreendida e será encaminhada para perícia.
PM que atirou dentro de hospital em Vila Velha vai para presídio
MARCAS DE TIROS
As informações iniciais são de que o policial chegou ao hospital por volta das 4h30 da madrugada. Ao chegar na unidade, ele informou que era policial e que queria ser atendido rápido por um psiquiatra. Uma médica foi chamada e atendeu o tenente. Ele teria dito para a médica que fez alguma coisa muito errada, estava arrependido e tinha usado droga.
> Polícia apreende meia tonelada de maconha que abasteceria Guarapari
A médica o colocou em uma sala de repouso e receitou um sedativo, que foi aplicado por meio de soro. Em seguida, a médica foi fazer outros atendimentos. Nesse local onde o PM estava, tinha ele, uma outra poltrona vazia e, ao lado, um idoso repousando após o atendimento.
De repente, o policial sacou a arma e atirou para cima e para o lado que estava vazio. Foram seis tiros, segundo os funcionários, o que gerou muito desespero. As pessoas saíram correndo para fora do hospital.
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