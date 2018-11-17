PM prende quadrilha que planejava explodir caixas eletrônicos no ES

Gustavo, Cristiano, Luiz Fernando e Fernando foram levados para o Centro de Triagem de Viana Crédito: Divulgação/PMES

Quatro bandidos de Minas Gerais especializados em roubos a banco foram presos na Serra na noite desta sexta-feira (16). Eles foram flagrados pela Polícia Militar com quantidade de explosivos capazes de detonar um banco inteiro, de acordo com a PM, e já estariam planejando explosões no município.

Luiz Fernando Correia Aguiar, de 33 anos, Cristiano Abreu Amaral, de 29 anos, Gustavo de Aguiar Almeida, de 18 anos e Fernando Figueiredo da Silva, 25 anos, foram autuados pelo artigo 16 da lei de desarmamento e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

A PM informou que, após levantamentos do Serviço de Inteligência, equipes da Força Tática da Polícia Militar se deslocaram para um condomínio no bairro Planície da Serra, onde a quadrilha estaria escondida. No local, os militares observaram quando os quatro pegaram um carro de aplicativo, que seguiria em direção a Jacaraípe. Nesse momento eles foram abordados.

Os policiais foram até o condomínio onde os criminosos estavam e fizeram uma vistoria em todos os cômodos do apartamento. Durante as três horas de ação, foram encontrados explosivos que seria utilizados, segundo os próprios criminosos, para arrombar caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal em Carapina, na Serra, entre a noite deste sábado (17) e madrugada de domingo (18).

Segundo a Polícia Civil, todos os quatro criminosos são perigosos, com diversas passagens pela polícia. Fernando é fugitivo do sistema carcerário de Minas Gerais (após ficar nove anos preso) e usou um carro no início do mês para explodir um banco na cidade mineira de Sobrália, na companhia de Gustavo.

Já Luiz Fernando é considerado especialista em explosivos e tem costume de usar dinamites, segundo a PM. Gustavo assumiu ser autor de diversos homicídios, inclusive uma tripla tentativa há cerca de um mês no município de Ipatinga, em Minas Gerais. O mesmo indivíduo é alvo de investigação por outros roubos a caixas eletrônicos.

Os detidos foram encaminhados a Delegacia Regional da Serra e posteriormente foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

Explosivo encontrado pelos policiais militares no condomínio em Planície da Serra Crédito: Divulgação/PMES

ANOTAÇÕES EM CADERNOS FORAM ENCONTRADAS

Um dos policiais que participou da ação, o comandante do pelotão da Força Tática, subtenente Josimar Braga, explicou que os criminosos já estavam sendo investigados por vários dias e a ação da polícia acabou sendo rápida.

Apreendemos um explosivo capaz de explodir toda a agência, causando até uma tragédia. Se o artefato fosse explodido naquela região, poderia trazer transtornos até para quem tivesse circulando naquele local. As quadrilhas agem com violência, assim como agiram em Minas Gerais, declarou.

Braga disse também que várias anotações foram encontradas em um caderno que estava em posse dos criminosos, onde constava que eles explodiriam a agência de Carapina na noite deste sábado (17).