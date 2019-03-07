PM prende cadeirante suspeito de roubo de fios em Vitória

Um cadeirante foi preso após ser pego com uma sacola contendo cerca 25 quilos de fios de cobre no bairro Santa Helena, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (07).
Na ocasião, a Polícia Militar fazia ronda pela área quando avistou dois suspeitos na rua: o cadeirante e outro homem que empurrava a cadeira de rodas. Ao perceber a presença dos agentes, eles ficaram nervosos e começaram a se deslocar rapidamente.
Na abordagem, os homens tentaram fugir. O suspeito que empurrava a cadeira de rodas conseguiu escapar e o cadeirante foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.
OPERAÇÃO
Ações como essa fazem parte de uma operação integrada da Polícia Militar com a Guarda Municipal no combate ao roubo de fios elétricos na capital.
A medida foi implantada devido ao alto índice de furtos e prejuízos que podem ultrapassar R$ 30 mil por mês aos sofres do município.