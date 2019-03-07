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Operação

PM prende cadeirante suspeito de roubo de fios em Vitória

Homem carregava cerca de 25 quilos do material dentro de uma sacola

Publicado em 

07 mar 2019 às 20:10

Publicado em 07 de Março de 2019 às 20:10

Polícia Militar e Guarda Municipal trabalham em conjunto no combate ao roubo de fios elétricos Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Um cadeirante foi preso após ser pego com uma sacola contendo cerca 25 quilos de fios de cobre no bairro Santa Helena, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (07).
Na ocasião, a Polícia Militar fazia ronda pela área quando avistou dois suspeitos na rua: o cadeirante e outro homem que empurrava a cadeira de rodas. Ao perceber a presença dos agentes, eles ficaram nervosos e começaram a se deslocar rapidamente.
Na abordagem, os homens tentaram fugir. O suspeito que empurrava a cadeira de rodas conseguiu escapar e o cadeirante foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.
OPERAÇÃO
Ações como essa fazem parte de uma operação integrada da Polícia Militar com a Guarda Municipal no combate ao roubo de fios elétricos na capital.
A medida foi implantada devido ao alto índice de furtos e prejuízos que podem ultrapassar R$ 30 mil por mês aos sofres do município. 
> Crimes contra o patrimônio lideram atendimentos das guardas na GV
 

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