PM prende assaltantes após vítima ligar para telefone roubado na Serra

Com camisa preta se chama Maicon Silva Pereira, de 21 anos, e o de vermelho Alexandre Rangel de Paiva, de 19 anos. Os dois e mais dois comparsas foram pressos após assaltar família na Serra Crédito: Reprodução

Quatro bandidos assaltaram um comerciante, 44 anos, e a mãe dele, uma idosa, 75 anos, no Bairro de Fátima, na Serra, por volta de 19h deste domingo (8). O comerciante, que mora em Jardim Camburi, levava a mãe para casa e, quando eles chegaram perto da residência, foram rendidos pelos criminosos. A caminhonete, alianças e celulares das vítimas foram levados, mas recuperados após uma abordagem da Polícia Militar.

Os criminosos, que estavam armados, mandaram que as vítimas ficassem sentadas no chão, recolheram os pertences de mãe e filho e também levaram a caminhonete do comerciante. Outros dois comparsas da dupla davam cobertura ao assalto em um Peugeot 307.

Após a fuga, os criminosos deixaram a caminhonete em um ponto da Rodovia do Contorno e voltaram para o Peugeot 307. Na altura de Jardim Limoeiro, na Serra, o Peugeot foi parado pela Polícia Militar por estar em alta velocidade. Os PMs estranharam a situação e, no momento em que vistoriavam o veículo, o comerciante ligou para o celular que havia sido roubado e um dos policiais atendeu. A vítima contou que havia acabado de ser roubada e os quatro criminosos foram presos.

Imagens feitas por uma câmera de segurança mostram o momento do assalto e identificam os dois bandidos que renderam a família. Maicon Silva Pereira, de 21 anos, e Alexandre Rangel de Paiva, de 19 anos, junto com os outros dois que estavam no veículo, e que ainda não foram identificados, foram presos e levados ao DPJ da Serra.

Os criminosos indicaram para a polícia o local em que deixaram a caminhonete e todos os bens da família foram recuperados. O Peugeot 307 utilizado pelos bandidos no assalto está no pátio de veículos apreendidos da Polícia Civil na Serra.

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