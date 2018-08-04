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Roubo de carro

PM prende assaltante 20 minutos após roubar carro, em Vila Velha

Rapaz foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha onde foi autuado em flagrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 16:11

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 16:11

Crédito: Pixabay
Um assaltante foi preso 20 minutos depois de roubar um carro, na noite de sexta-feira (03), em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O carro, modelo Voyage de cor vermelha, foi roubado, no bairro Nossa Senhora da Penha, por Bruno Hernandes de Souza, 25 anos. Ele teria apontado um revólver para o motorista, de 40 anos, e exigido que abandonasse o carro, segundo informações da polícia.
O motorista saiu do veículo com as mãos para o alto e se afastou, enquanto o criminoso entrou no veículo e fugiu na direção do bairro Santos Dumont. Em seguida, a vítima acionou a polícia.
Os policiais militares fizeram buscas e conseguiram visualizar o Voyage na Avenida Saturino Rangel Mauro, em Coqueiral de Itaparica. Mesmo sinalizando para que parasse o carro, o suspeito continuou em fuga e foi perseguido pelos policiais militares.
Bruno chegou a bater em uma viatura para escapar. Para pará-lo, os PMs fizeram disparos contra a lataria do veículo, no intuito de fazer o motorista parar, e conseguiram fazer com que ele se entregasse.
Bruno foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado (com causa de aumento de pena) pelo emprego de arma de fogo. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 32, que também foi entregue na delegacia.
No início da manhã deste sábado, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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