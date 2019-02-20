PM prende 21 integrantes de facção criminosa em operação no ES

A Polícia Militar prendeu 21 pessoas nesta terça-feira (19) em uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com apoio do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), da Polícia Civil, contra uma facção criminosa. Outros 23 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

A operação foi batizada de “Comando”. A investigação foi instaurada pelo Gaeco em junho de 2018, com o objetivo de desarticular a atuação da facção criminosa noEspírito Santo, bem como colher provas das atividades criminosas dos integrantes de tal facção.

Ao todo, os policiais atuaram em cinco bairros: Mata da Praia e Valverde, em Cariacica, Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, e Jardim Carapina, na Serra. Por questão de estratégia, duas pessoas foram presas antes de deflagrar a ação principal. As demais foram presas ao longo da execução da operação.

Foram apreendidos milhares de pinos vazios para acondicionamento de cocaína, material para preparo de droga, R$ 5.800 em espécie, buchas grandes de maconha, pedras de crack, papelotes de cocaína, 27 telefones celulares, munições de diversos calibres (380, .40, .44, .32 e 9mm), um revólver calibre 22, um revólver calibre 32, cadernos com anotações do tráfico, carregador de pistola, luneta com mira telescópica e um caderno com anotações da facção (relação de integrantes no estado, armas do grupo, contabilidade, etc.).

Os detidos foram encaminhados ao Nuroc para ser feito o flagrante, realização de oitivas e análise de materiais apreendidos. Na avaliação do MPES, as provas colhidas já permitem oferecer a denúncia contra os investigados na organização criminosa.