Crime em Vila Velha

PM ouve alarme, vê sua moto ser furtada e atira contra casal em Itapuã

Mulher acabou presa, na manhã do último domingo (13); ela disse que, junto a um comparsa, usou um estilete para danificar fechadura e invadir condomínio

Um casal invadiu um condomínio no bairro Itapuã, em Vila Velha, para furtar uma motocicleta que estava no estacionamento. O que eles não esperavam é que o alarme iria disparar e o dono do veículo, um cabo da Polícia Militar, acordaria e atiraria contra eles. A mulher acabou presa. >