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Violência

PM leva tiros de escopeta ao ser confundido com bandido na Serra

À polícia, um adolescente, que estava vendendo drogas nas ruas, disse que tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio no dia anterior e que confundiu o policial com um traficante rival e, por isso, atirou

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 13:22
Um policial militar foi baleado por um adolescente de 17 anos na noite deste domingo (17) ao passar pela BR 101, na altura do bairro Jardim Tropical, na Serra. Ele tinha acabado de deixar a namorada na região, quando, por volta das 23h, aconteceu o crime.
À polícia, um adolescente, que estava vendendo drogas nas ruas, disse que tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio no dia anterior e que confundiu o policial com um traficante rival e, por isso, atirou.
O PM está com duas perfurações nas costas e duas no braço direito. A arma utilizada no crime foi uma escopeta caseira calibre 12. Após o ocorrido, o militar foi medicado no Hospital Metropolitano, que também fica no mesmo município. Ele está fora de perigo.
Na madrugada desta segunda-feira (18), o policial publicou em sua página no Instagram fotos com mensagens sobre o ocorrido. "Deus é fiel", escreveu na foto em que aparece deitado de costas e dá para ver os curativos.
Em outra publicação, ele está em pé, sem camisa, e é possível ver os ferimentos. "No dia em que eu temer, hei de confiar em ti (Salmo 56)", escreveu. 
O adolescente foi detido e depois levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações da TV Gazeta e de Mayra Bandeira
 

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