Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

PM fecha cerco em matas de Vitória para encontrar suspeitos de ataque

Polícia tem informações que suspeitos de ataque ao Morro do Moscoso, que matou três pessoas, estejam nas matas da Capital

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 20:32

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

24 jan 2019 às 20:32
PM fecha o cerco em matas para encontrar suspeitos de ataque no Moscoso Crédito: Fernando Madeira - GZ
A Polícia Militar intensificou o monitoramento de matas ao redor dos morros de Vitória para tentar localizar os suspeitos de praticar o ataque no Morro do Moscoso, que matou três pessoas e deixou dois feridos em uma praça do bairro, próximo ao limite com o Morro da Piedade. Os policiais utilizam o drone e um helicóptero da PM para vistoriar as áreas e dar segurança para os PMs que entram nos locais de difícil acesso.
> Saiba quem são as vítimas do ataque que deixou mortos em morro de Vitória
Os seis apontados pela Polícia Civil como autores do atentado seguem foragidos dez dias após o ato de violência que assustou os moradores da região.
A Polícia trabalha com a informação de que os suspeitos utilizam a mata para deslocarem, como base para possíveis novos ataques e para esconder armas e drogas. No final da tarde de terça-feira (22), a Polícia Militar prendeu no Morro da Conquista sete pessoas, que segundo a PM, têm ligação com o tráfico e que, supostamente, passariam a noite na mata já que, com elas, foram apreendidas roupas camufladas, rádios de comunicação e armas.
Isso, segundo o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro, aumenta a suspeita de que os foragidos do ataque do Moscoso também estariam usando matas para se esconderem da PM e como rotas para acessar os morros da capital.
"Um dos suspeitos detidos (no Morro da Conquista) é filho do Hudson (Hudson Xavier Loureiro, o Hudinho, que está preso), que tem alta posição no tráfico do Bairro da Penha. É clara a ligação, então os indivíduos estão ali se movimentando", comentou o comandante do 1º Batalhão, lembrando que os foragidos apontados como autores do ataque no Moscoso têm ligação com o tráfico do Bairro da Penha.
> EDITORIAL | Morros do Centro vivem filme de terror
No final da tarde e início da noite desta quinta-feira(24), a Polícia Militar faz uma operação nos morros de Vitória e nas matas nos entornos dessas regiões para identificar pontos que podem servir como esconderijos. A operação conta com 60 policiais, entre agentes da Companhia Independente de Missões Especiais, da Força Tática do Primeiro Batalhão e da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc).

> Novos suspeitos do ataque no Morro do Moscoso são identificados
Entre os suspeitos do ataque no Moscoso, Alan Rosário de Oliveira, de 30 anos, e Rafael Batista Lemos, de 24 anos, são apontados como líderes da ação. As investigações ainda apontam que os outros envolvidos são Rudnei Jacinto, conhecido como Nego 10; Jaderson Barbosa Alves, vulgo Mala Velha; Fernando de Morais Pimenta, o Marujo; e Emerson de Jesus Dias. Todos eles, segundo a Polícia Civil, são criminosos com posição de liderança e organizam ataques a bairros que ainda não estão sob o domínio da organização criminosa sediada no bairro da Penha.
FOTOS
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria reportagens
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados