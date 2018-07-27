PM faz operação para cumprir mandados no Bairro da Penha, em Vitória

Bairro da Penha, onde a polícia realiza operação na manhã desta sexta Crédito: Gazeta Online

A Polícia Militar, em apoio ao Departamento Especializado de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), realiza na manhã desta sexta-feira (27), uma operação no Bairro da Penha, em Vitória. A polícia tenta cumprir três mandados de prisão no bairro, mas até o momento ninguém foi detido

Durante a operação, que ainda está em andamento, houve troca de tiros entre policiais e bandidos. Durante o tiroteio, criminosos conseguiram fugir e deixaram para trás uma pistola 380.

FOGOS

Também na manhã desta sexta, muitos fogos de artifício foram ouvidos em Alto Tabuazeiro, na Grande Maruípe, e também no Morro da Garrafa, na Praia do Suá. Apesar do barulho ter sido ouvido no mesmo horário em que a polícia realiza a operação no Bairro da Penha, a Polícia Militar informou que não é possível afirmar que os fogos ouvidos sejam uma espécie de comunicação entre os criminosos dos morros de Vitória.

OPERAÇÃO TAMBÉM EM CARIACICA

A Polícia Militar, em apoio à DHPP, também realiza na manhã desta sexta (27) uma operação para cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão em oito bairros de Cariacica. Até o momento, seis pessoas foram detidas.

A operação está em andamento e já teve até agora quatro pistolas apreendidas - duas 380, uma .40 e uma 9mm, além de mais de mil pinos de cocaína, 90 buchas de maconha, colete, simulacro e três veículos, um deles com placa fria.