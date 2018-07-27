Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Drogas e armas

PM faz operação para cumprir mandados no Bairro da Penha, em Vitória

A Polícia Militar também realiza na manhã desta sexta (27) uma operação para cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão em oito bairros de Cariacica

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 11:30
Bairro da Penha, onde a polícia realiza operação na manhã desta sexta Crédito: Gazeta Online
A Polícia Militar, em apoio ao Departamento Especializado de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), realiza na manhã desta sexta-feira (27), uma operação no Bairro da Penha, em Vitória. A polícia tenta cumprir três mandados de prisão no bairro, mas até o momento ninguém foi detido
Durante a operação, que ainda está em andamento, houve troca de tiros entre policiais e bandidos. Durante o tiroteio, criminosos conseguiram fugir e deixaram para trás uma pistola 380.
FOGOS
Também na manhã desta sexta, muitos fogos de artifício foram ouvidos em Alto Tabuazeiro, na Grande Maruípe, e também no Morro da Garrafa, na Praia do Suá. Apesar do barulho ter sido ouvido no mesmo horário em que a polícia realiza a operação no Bairro da Penha, a Polícia Militar informou que não é possível afirmar que os fogos ouvidos sejam uma espécie de comunicação entre os criminosos dos morros de Vitória.
OPERAÇÃO TAMBÉM EM CARIACICA
A Polícia Militar, em apoio à DHPP, também realiza na manhã desta sexta (27) uma operação para cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão em oito bairros de Cariacica. Até o momento, seis pessoas foram detidas.
A operação está em andamento e já teve até agora quatro pistolas apreendidas - duas 380, uma .40 e uma 9mm, além de mais de mil pinos de cocaína, 90 buchas de maconha, colete, simulacro e três veículos, um deles com placa fria.
PM faz operação para cumprir mandados no Bairro da Penha, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados