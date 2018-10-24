PM é reconhecido e agredido por bandidos durante arrastão em motel

Arrastão em Motel na Serra Crédito: Bernardo Coutinho

Um policial militar foi reconhecido e agredido por assaltantes quando estava dentro de um motel, na Serra, no momento em que pelo menos quatro criminosos invadiram o espaço e fizeram um arrastão, levando bens de funcionários e clientes na madrugada desta quarta-feira (24).

Antes de invadir os quartos, os criminosos roubaram funcionários. Eles estavam com armas de cano longo - escopetas calibre 12, segundo relatos - pistolas e coletes à prova de balas. Alguns estavam encapuzados.

DENTRO DO QUARTO

O PM estava como cliente no motel e sem roupas quando teve o quarto invadido. Os assaltantes entraram no local e pediram para ele abaixar a cabeça para não reconhecer os bandidos. Ao ligar a luz, eles viram a arma do policial, uma pistola com 16 munições.

Os criminosos começaram a agredir o policial com coronhadas, socos e chutes, ameaçando matá-lo. Segundo o relato do PM no boletim de ocorrência, eles diziam que eram integrantes do PCC - em referência ao Primeiro Comando da Capital.

TELHADO

Após as agressões, o policial foi trancado dentro dentro do banheiro do quarto e, como tinha uma piscina a céu aberto, o PM escalou o muro até o teto. Ele conseguiu se abrigar no telhado e gritar para policiais que chegavam ao local depois de funcionários terem acionado a polícia.

Os bandidos fugiram do motel. A PM relatou que os criminosos abandonaram o carro no meio do caminho e conseguiram fugir. Até o momento, ninguém foi preso.

BENS LEVADOS

Além de apanhar dos bandidos - chegando a ficar com o rosto e a cabeça ensanguentados - o policial teve bens, como um netbook, um tênis e um smartphone levados.

Outros clientes também tiveram quartos invadidos e foram assaltados. A Polícia Civil não soube informar quantas pessoas estavam no motel no momento do crime. Logo após o arrastão, os criminosos fugiram em um carro roubado.

DINÂMICA DO CRIME

O dono do motel contou à reportagem do Gazeta Online que os criminosos chegaram no Siena como se fossem clientes, mas com os vidros escuros fechados. Quando o portão foi aberto, os bandidos já saíram armados e, em seguida, renderam duas camareiras - uma chegou a ser agredida - e a recepcionista, que foram trancadas em um quarto.

Os bandidos entraram nos quartos pela área de serviço, onde os funcionários passam e tem acesso às chaves. Dois quartos com clientes foram invadidos. Antes do PM, um técnico de manutenção em fogão, de 25 anos, e a namorada foram rendidos também. Os bandidos levaram dinheiro, celulares e a chave da moto dele.

Logo depois, o quarto do PM foi arrombado, quando ele apanhou, teve a arma roubada e foi trancado no banheiro de um quarto com piscina, de onde conseguiu ter acesso ao telhado.

Segundo o dono do motel, a polícia só foi chamada após os bandidos fugirem. Quando as viaturas chegaram, entre cinco e dez minutos depois, o PM estava no telhado machucado e desceu.

OUTROS QUARTOS ARROMBADOS

Os assaltantes ainda arrombaram outros quartos, que estavam vazios. Seis televisões, um microondas, celulares das vítimas e pouco mais de R$ 200, que estava no caixa do motel, foram levados. O Siena que estava com os criminosos acabou abandonado durante a perseguição.

O carro teria sido roubado de um motorista de aplicativo, mas o boletim não foi registrado na Delegacia Regional da Serra. A polícia tenta localizar o dono do veículo.