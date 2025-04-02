PM é denunciado por homicídio de mecânico em abordagem em Mantenópolis

Cabo da PM Allyson Augusto de Miranda, de 33 anos, é apontado como autor do tiro que matou o jovem Gustavo Barbosa Batista, de 22 anos Crédito: Montagem A Gazeta

A Gazeta, em documentos do processo na Justiça comum.

O cabo da Polícia Militar Allyson Augusto de Miranda, de 33 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo pelo crime de homicídio do mecânico Gustavo Barbosa Batista , de 22 anos, durante uma abordagem policial no dia 13 de novembro do ano passado, no distrito de São José, em Mantenópolis , na região Noroeste do Estado. A informação foi obtida com exclusividade por, em documentos do processo na Justiça comum.

Segundo a denúncia do MPES, Allyson foi quem efetuou o disparo fatal que atingiu a nuca da vítima. Já o parceiro dele na abordagem, o cabo Bruno Costa de Oliveira, de 34 anos, acabou denunciado por fraude processual, pois, de acordo com o Ministério Público, foi ele quem elaborou o boletim de ocorrência com a versão de que a vítima teria morrido em uma queda de moto.

Os documentos detalham que o cabo Allyson Augusto de Miranda e outros dois militares realizavam uma patrulha no distrito de São José, em Mantenópolis, quando abordaram um homem que apresentava comportamento suspeito.

Enquanto os militares realizavam a abordagem, a vítima, Gustavo Barbosa Batista, surgiu em alta velocidade conduzindo uma motocicleta com escapamento modificado. Diante disso, o cabo Allyson acionou a lanterna e deu ordem de parada ao motociclista, que trafegava de maneira irregular.

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No entanto, Gustavo não obedeceu e seguiu com a motocicleta. Nesse momento, o cabo Allyson sacou a arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima, que já estava a alguns metros de distância. O tiro atingiu Gustavo, fazendo com que ele caísse na pista.

Em seguida, os PMs se dirigiram ao local onde o rapaz havia caído e constataram que ela já estava morto. Diante disso, isolaram a área e acionaram a perícia.

Ainda segundo os documentos do processo, o cabo Bruno Costa de Oliveira, com a ajuda de Allyson, elaborou o boletim de ocorrência classificando o caso como um acidente de trânsito com 'vítima fatal', e não como um homicídio. Para o Ministério Público, os denunciados alteraram os fatos de forma intencional, “maculando o relato para induzir o juízo a erro”.

A reportagem apurou que o processo reúne diversas provas contra os militares, incluindo depoimentos de testemunhas, laudos periciais, relatórios de investigação e documentos oficiais da Polícia Militar.

Na denúncia, o Ministério Público pede à Justiça que o cabo Allyson Augusto de Miranda seja pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como o processo segue em segredo de Justiça, ainda não foi possível confirmar se a denúncia do MPES já foi aceita. Caso seja, os PMs se tornarão réus.

Na época dos fatos, a Polícia Militar informou que as armas dos policiais foram apreendidas e que, "para garantir a integridade do processo e evitar qualquer influência nas investigações, ambos foram transferidos para outra localidade" — sem especificar qual. Nesta quinta-feira (3), a PM informou que "os policiais militares continuam trabalhando em outro município", que "o inquérito policial militar que apura o fato está em fase final" e que "detalhes não serão divulgados no momento".

Nesta quarta-feira (2), a reportagem voltou a procurar a corporação para verificar o andamento da investigação administrativa interna dos denunciados. Até a publicação do texto, não houve retorno.

Também procurado, o Ministério Público informou por nota que já solicitou a retirada do sigilo do processo e aguarda a decisão do judiciário.