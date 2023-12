PM é baleado em troca de tiros com suspeitos de fazer arrastão em Cariacica

Cabo da Polícia Militar foi atingido por um tiro na coxa direita; levado ao hospital, ele recebeu atendimento e já teve alta

Conforme informações da Polícia Militar, durante policiamento na noite de sexta-feira (29), na Rodovia José Sette, a equipe foi informada que havia um veículo com restrição circulando no município e praticando diversos crimes desde o início da manhã.

Após retirar os suspeitos — de 16, 18 e 20 anos — do veículo, a PM conta que foi feita uma vistoria. Os policiais encontraram, de acordo com o registro da ocorrência, uma pistola calibre 380, um carregador com oito munições, dois simulacros e dois celulares.

"Dois dos ocupantes disseram aos policiais que todos saíram do bairro Retiro Saudoso, no início da noite e seguiram em direção à região de Prolar com a intenção de roubarem motocicletas para passarem o ano novo e que o condutor estava em posse do carro desde a manhã de sexta-feira", relata a PM.