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Perseguição

PM é baleado em troca de tiros com suspeitos de fazer arrastão em Cariacica

Cabo da Polícia Militar foi atingido por um tiro na coxa direita; levado ao hospital, ele recebeu atendimento e já teve alta

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2023 às 12:09
Praça em frente à Igreja São João Batista em Cariacica-Sede: taxa de homicídios da cidade é a maior do ES
Abordagem da PM ao carro com suspeitos aconteceu nas imediações da praça de Cariacica Sede Crédito: PMC/Divulgação
Um cabo da Polícia Militar foi atingido por um disparo na coxa direita durante uma abordagem a suspeitos em Cariacica, na noite de sexta-feira (29). Houve troca de tiros, e o policial precisou ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no qual recebeu atendimento médico e já teve alta. Os acusados de envolvimento foram detidos. 
Conforme informações da Polícia Militar, durante policiamento na noite de sexta-feira (29), na Rodovia José Sette, a equipe foi informada que havia um veículo com restrição circulando no município e praticando diversos crimes desde o início da manhã. 
"Diante das informações, equipes conseguiram visualizar o carro na altura da praça de Cariacica Sede. Foi iniciado o acompanhamento ao veículo e a posição dele era transmitida às outras viaturas em apoio, que montaram um cerco tático para uma possível abordagem no viaduto de Tabajara", diz a corporação em um trecho da nota enviada à reportagem. 
Ainda segundo a PM, os militares sinalizaram para abordar o veículo, porque os integrantes tentavam ultrapassar o ponto de bloqueio para continuar a fuga. "Um dos ocupantes do carro efetuou disparos contra os policiais. Um cabo foi atingido na coxa direita. Os militares revidaram a injusta agressão e o carro em que estavam os suspeitos colidiu contra um poste", descreve.
Após retirar os suspeitos — de 16, 18 e 20 anos — do veículo, a PM conta que foi feita uma vistoria. Os policiais encontraram, de acordo com o registro da ocorrência, uma pistola calibre 380, um carregador com oito munições, dois simulacros e dois celulares.
"Dois dos ocupantes disseram aos policiais que todos saíram do bairro Retiro Saudoso, no início da noite e seguiram em direção à região de Prolar com a intenção de roubarem motocicletas para passarem o ano novo e que o condutor estava em posse do carro desde a manhã de sexta-feira", relata a PM.
A Polícia Militar acrescenta que o suspeito que dirigia o carro ficou ferido devido à colisão e foi socorrido pelo Samu ao HEUE, sob escolta, mas os passageiros não se machucaram. A princípio, o militar baleado foi socorrido por uma viatura da Força Tática ao PA de Alto Lage, mas depois foi transferido também para o Hospital de Urgência. Ele já recebeu alta. O veículo foi recuperado e guinchado. Os outros envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional.

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