PM é baleado em troca de tiros com suspeitos de fazer arrastão em Cariacica

Abordagem da PM ao carro com suspeitos aconteceu nas imediações da praça de Cariacica Sede Crédito: PMC/Divulgação

Um cabo da Polícia Militar foi atingido por um disparo na coxa direita durante uma abordagem a suspeitos em Cariacica , na noite de sexta-feira (29). Houve troca de tiros, e o policial precisou ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no qual recebeu atendimento médico e já teve alta. Os acusados de envolvimento foram detidos.

Conforme informações da Polícia Militar, durante policiamento na noite de sexta-feira (29), na Rodovia José Sette, a equipe foi informada que havia um veículo com restrição circulando no município e praticando diversos crimes desde o início da manhã.

"Diante das informações, equipes conseguiram visualizar o carro na altura da praça de Cariacica Sede. Foi iniciado o acompanhamento ao veículo e a posição dele era transmitida às outras viaturas em apoio, que montaram um cerco tático para uma possível abordagem no viaduto de Tabajara", diz a corporação em um trecho da nota enviada à reportagem.

Ainda segundo a PM, os militares sinalizaram para abordar o veículo, porque os integrantes tentavam ultrapassar o ponto de bloqueio para continuar a fuga. "Um dos ocupantes do carro efetuou disparos contra os policiais. Um cabo foi atingido na coxa direita. Os militares revidaram a injusta agressão e o carro em que estavam os suspeitos colidiu contra um poste", descreve.

Após retirar os suspeitos — de 16, 18 e 20 anos — do veículo, a PM conta que foi feita uma vistoria. Os policiais encontraram, de acordo com o registro da ocorrência, uma pistola calibre 380, um carregador com oito munições, dois simulacros e dois celulares.

"Dois dos ocupantes disseram aos policiais que todos saíram do bairro Retiro Saudoso, no início da noite e seguiram em direção à região de Prolar com a intenção de roubarem motocicletas para passarem o ano novo e que o condutor estava em posse do carro desde a manhã de sexta-feira", relata a PM.