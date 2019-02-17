PM é baleado em tentativa de assalto na Serra

PM está internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Um soldado da Polícia Militar sofreu uma tentativa de assalto e foi baleado no peito, próximo da costela, no Bairro das Laranjeiras, na Serra , na tarde deste domingo (17). O militar, que estava de folga e não terá o nome divulgado para preservar a vítima, foi abordado por dois bandidos, que estavam em uma moto. Um dos criminosos foi baleado perna pelo policial.

Ao chegar no local, a viatura da Polícia Militar fez o atendimento ao policial e o encaminhou, consciente, para o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.

FUGA E ROUBO

Na fuga, os bandidos roubaram uma moto Honda CG 150 vermelha de uma senhora. O veículo foi encontrado posteriormente abandonado e foi guinchado.

Segundo informações da PM, um dos assaltantes foi capturado no bairro Macafe, em posse de um revólver calibre 22, que possivelmente foi utilizado para ferir o policial. Perto do local da ocorrência do disparo contra o policial, na Avenida Goytacases, o criminoso baleado pelo PM foi localizado em uma residência. Posteriormente ele também foi socorrido e levado ao Hospital Jayme Santos Neves.

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TERCEIRO CASO EM UMA SEMANA

Na noite do último domingo (10), um outro policial, só que civil, reagiu a um assalto e matou um bandido . O caso aconteceu na região da Grande Jacaraípe, na Serra. O policial ainda levou um tiro na mão no momento da reação.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial civil estava com a filha, uma adolescente, em um Renault Duster, quando foram ao bairro, na casa de um conhecido. O criminoso abordou o policial enquanto ele estacionava na Rua Santa Mariana.

No momento em que foi anunciado o assalto, o homem já estava com a arma em punho. O policial empurrou a arma do criminoso com a mão esquerda e com a outra reagiu dando um tiro no peito do assaltante.

Durante a reação, o policial acabou levando um tiro na mão esquerda. Após ser atingido, o bandido, que ainda não foi identificado, fugiu e ainda conseguiu correr atirando contra o carro do policial. Os disparos pegaram na traseira do veículo. O bandido morreu poucos metros depois da ocorrência.

"Eu não entrei na polícia para matar. Não entrei na polícia para ser rotulado como bandido. Não entrei para ser rotulado como policial truculento. Essa não é a visão que eu quero que a sociedade tenha para com a minha pessoa, o policial militar. Antes da polícia, eu sou pai de família, eu tenho dois filhos que eu amo de paixão (choro)".O PM continuou o depoimento.

A gente fica triste, a gente fica sem palavras. Eu sou ser humano como qualquer outro. Eu não esperava, não quero isso para ninguém Cabo da PM

Ainda em conversa com a TV Gazeta, o policial contou ter dado oportunidade para que os assaltantes se rendessem e "para não chegar a esse extremo". "É difícil porque eu sou um ser humano, sou pai de família. Tenho filhos para cuidar e uma vontade imensa de viver intensamente os meus dias. Não sou acima de ninguém", desabafou.

O cabo também falou sobre o momento do assalto. “Eles estavam com arma em punho e vieram na minha direção anunciando o assalto e, no momento, a defesa que eu tive foi um instinto natural. Eu estava armado e minha arma é registrada. Sou militar há 20 anos e nunca me deparei com esse tipo de situação. É uma situação difícil, a gente não tem muito tempo para pensar no que vai ser feito".