Em Cobi de Baixo

PM é baleado e suspeito morre durante confronto em Vila Velha

Segundo a corporação, o caso aconteceu durante a averiguação de uma denúncia de tráfico de drogas no local, nesta quarta-feira (28)

Publicado em 28 de maio de 2025 às 10:46 - Atualizado há 4 horas

Material apreendido após confronto em Cobi de Baixo, Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um confronto no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, terminou com um policial militar baleado e um suspeito morto na manhã desta quarta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu durante a averiguação de uma denúncia de tráfico de drogas no local. >

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, disse que a equipe da Força Tática foi ao bairro após receber a informação de que Gabriel Salmo Moraes, suspeito apontado como gerente do tráfico da região, estaria em uma casa. "Os policias fizeram um cerco no sentido de prender esse indivíduo, ele começou a atirar contra os nossos policiais, um policial foi baleado, socorrido, está estável, e o indivíduo foi alvejado e veio a óbito", disse.>

Segundo Caus, o homem morto também era conhecido como "Bombom" e tinha um mandado de prisão em aberto por latrocínio (roubo seguido de morte). "Aquela é uma região de conflito entre duas facções e fomos lá prender esse indivíduo que, em 2023, já tinha uma ocorrência de troca de tiros com a PM, ou seja, quem enfrenta a PM no Estado vai preso, vai ser ferido ou vai para o IML", declarou o coronel. Os policiais apreenderam uma arma, dois carregadores e munições (veja na foto acima).>

Filha estava na casa

Gabriel Salmo Moraes, morto durante confronto com a PM em Vila Velha Crédito: Acervo familiar

A mãe de Gabriel conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Ela informou que, no momento dos disparos, a filha do homem, de apenas sete anos, estava na casa. "Como fica a cabeça de uma criança que viu tudo isso? E não foi falta de aviso, tanto que avisei para ele se entregar, mas ele dizia que preferia morrer. E acabou morto dentro da casa da própria mãe. Agora tenho que aguentar e tocar o barco para frente, focar na minha neta", declarou a mulher, que preferiu não se identificar. >

>

Facção

De acordo com Caus, Gabriel era integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Questionado sobre uma possível retaliação da facção, como já ocorreu outras vezes, o coronel respondeu que o policiamento na região está reforçado. >

"Estamos saturando a região e quero ver alguém do PCV colocar a cabeça do lado de fora para enfrentar a polícia. Nós estamos esperando para ver quem é que vai 'brotar na pista' para fazer protesto. Vamos pegar um por um e a PM está literalmente com sangue nos olhos", pontuou. O comandante-geral também garantiu que os serviços no bairro estão funcionando normalmente. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta