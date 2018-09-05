Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

PM é baleado durante confronto com traficantes em Vila Velha

A PM afirma que a troca de tiros aconteceu durante busca por um traficante homicida, que foi detido. O policial ferido está no Hospital São Lucas e terá que passar por cirurgia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 14:38

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 14:38

O PM foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Elis Carvalho
Um policial da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar foi baleado no braço durante um confronto com traficantes no bairro Santa Rita, em Vila Velha, nesta quarta-feira (5). A troca de tiros aconteceu após militares, que estavam em serviço, receberem a informação de que um traficante homicida estaria escondido no bairro. No confronto, o traficante também ficou ferido e foi socorrido e detido pela PM.
O traficante procurado, de acordo com a PM, é gerente do tráfico no Beco do Garrafão, na região de Zumbi dos Palmares, e os policiais receberam a informação de que ele estaria escondido no bairro Santa Rita. Os militares foram até o local e um tiroteio teve início.
> Guerra dos Morros: o histórico de conflitos entre traficantes de Vitória
Durante a troca de tiros, o traficante alvo da busca foi atingido na perna, teve atendimento médico e foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Vila Velha, de onde será encaminhado a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Um dos policiais que estava na busca foi atingido com um tiro no braço e foi socorrido pelos companheiros. Ele está no Hospital São Lucas, em Vitória, e, segundo a PM, terá que passar por uma cirurgia, porque a bala que o atingiu acabou quebrando um osso do braço.
PM é baleado durante confronto com traficantes em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2026
Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados