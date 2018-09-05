PM é baleado durante confronto com traficantes em Vila Velha

Um policial da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar foi baleado no braço durante um confronto com traficantes no bairro Santa Rita, em Vila Velha, nesta quarta-feira (5). A troca de tiros aconteceu após militares, que estavam em serviço, receberem a informação de que um traficante homicida estaria escondido no bairro. No confronto, o traficante também ficou ferido e foi socorrido e detido pela

O traficante procurado, de acordo com a PM, é gerente do tráfico no Beco do Garrafão, na região de Zumbi dos Palmares, e os policiais receberam a informação de que ele estaria escondido no bairro Santa Rita. Os militares foram até o local e um tiroteio teve início.

Durante a troca de tiros, o traficante alvo da busca foi atingido na perna, teve atendimento médico e foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Vila Velha, de onde será encaminhado a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa

Um dos policiais que estava na busca foi atingido com um tiro no braço e foi socorrido pelos companheiros. Ele está no Hospital São Lucas, em Vitória, e, segundo a PM, terá que passar por uma cirurgia, porque a bala que o atingiu acabou quebrando um osso do braço.