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Vitória

PM é baleado durante confronto com bandidos no Forte São João

A polícia foi até o bairro depois de receber denúncias de que uma casa estaria sendo usada como depósito para esconder drogas e armas

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 14:10
Policial foi levado para o Hospital São Lucas Crédito: Glacieri Carrareto/Arquivo
Um policial militar acabou baleado durante um confronto com bandidos na noite desta segunda-feira (26), no Forte São João, em Vitória. Ao avistar a viatura da Polícia Militar, que fazia um patrulhamento no morro, os criminosos atiraram contra os militares. Os policiais revidaram, mas recuaram ao notar o PM ferido. Os bandidos conseguiram fugir.
A polícia foi até o bairro depois de receber denúncias de que uma casa estaria sendo usada como depósito para esconder drogas e armas. Quando a casa foi localizada e os policiais da Força Tática do 1º Batalhão se preparavam para realizar um cerco, a equipe foi surpreendida por disparos de arma de fogo vindos de uma região de mata. Neste momento um soldado foi baleado na perna.
PM é baleado durante confronto com bandidos no Forte São João
> "Polícia Militar está ferida", diz futuro comandante da tropa no ES
De acordo com a PM, cerca de cinco indivíduos foram vistos realizando disparos contra os policiais, que revidaram a agressão, fazendo com que os criminosos fugissem. Na fuga, os criminosos deixaram para trás um carregador de pistola 9 milímetros, munições de diversos calibres, um rádio comunicador, 203 pedras de crack, 28 pinos de cocaína e quatro buchas de maconha.
A equipe da Força Tática recuou para prestar socorro ao policial ferido, que foi socorrido por uma viatura e encaminhado ao Hospital São Lucas. O soldado foi submetido a uma cirurgia e passa bem.
Os materiais apreendidos pela polícia foram entregues à Delegacia Regional de Vitória.

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