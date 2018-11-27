Policial foi levado para o Hospital São Lucas Crédito: Glacieri Carrareto/Arquivo

Um policial militar acabou baleado durante um confronto com bandidos na noite desta segunda-feira (26), no Forte São João, em Vitória . Ao avistar a viatura da Polícia Militar , que fazia um patrulhamento no morro, os criminosos atiraram contra os militares. Os policiais revidaram, mas recuaram ao notar o PM ferido. Os bandidos conseguiram fugir.

A polícia foi até o bairro depois de receber denúncias de que uma casa estaria sendo usada como depósito para esconder drogas e armas. Quando a casa foi localizada e os policiais da Força Tática do 1º Batalhão se preparavam para realizar um cerco, a equipe foi surpreendida por disparos de arma de fogo vindos de uma região de mata. Neste momento um soldado foi baleado na perna.

Your browser does not support the audio element. PM é baleado durante confronto com bandidos no Forte São João

De acordo com a PM, cerca de cinco indivíduos foram vistos realizando disparos contra os policiais, que revidaram a agressão, fazendo com que os criminosos fugissem. Na fuga, os criminosos deixaram para trás um carregador de pistola 9 milímetros, munições de diversos calibres, um rádio comunicador, 203 pedras de crack, 28 pinos de cocaína e quatro buchas de maconha.

A equipe da Força Tática recuou para prestar socorro ao policial ferido, que foi socorrido por uma viatura e encaminhado ao Hospital São Lucas. O soldado foi submetido a uma cirurgia e passa bem.