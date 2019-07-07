Home
>
Polícia
>
PM é atacado por mulher ao atender denúncia de som alto em Linhares

PM é atacado por mulher ao atender denúncia de som alto em Linhares

Agente ficou ferido no pescoço e no rosto; um homem também acabou detido por desacato

Com informações da TV Gazeta Norte

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de julho de 2019 às 18:40

 - Atualizado há 6 anos

Durante abordagem, Cabo Bonadiman foi agredido, no rosto e no pescoço, por uma mulher Crédito: Internauta

Um policial militar chegou a sangrar depois de ser agredido no rosto e no pescoço por uma mulher de 28 anos, enquanto atendia a uma denúncia de som alto, no bairro Aviso, em Linhares, Região Norte do Estado. A confusão, que deixou ferido o Cabo Bonadiman, teria começado assim que os agentes chegaram ao local, na manhã de sábado (6).

Recomendado para você

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Segundo informações da própria Polícia Militar, um homem de 23 anos também confrontou os policiais durante a abordagem. O casal, então, acabou detido e levado à Delegacia Regional de Linhares. A mulher foi autuada por desacato e resistência; enquanto o rapaz responderá apenas pelo primeiro dos crimes.

 > Policial é chamado de 'macaco' durante abordagem em Baixo Guandu

De acordo com a Polícia Civil, ele assinou um termo circunstanciado e responderá em liberdade. Já a mulher deve ser encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, no Noroeste do Estado, caso não pague a fiança estipulada pelo delegado. Anteriormente, ela já havia sido presa por desacato e perturbação do sossego.

SEGUNDO PM AGREDIDO EM UMA SEMANA

Na última segunda-feira (1), outro policial militar precisou ser internado em um hospital particular de Linhares, após receber uma paulada na cabeça. Segundo o registrado no boletim, o PM tentava apartar uma briga na comunidade de Chapadão do XV, Zona Rural do município, quando foi agredido pelos envolvidos. Três pessoas acabaram detidas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais