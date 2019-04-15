Caso é investigado pela DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva - 01/10/2018

Um policial militar e um agente penitenciário ficaram feridos depois de uma confusão na Avenida Águia Branca, em Vale Encantado, Vila Velha , neste domingo (14). Segundo informações apuradas no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a atitude dos dois, que realizaram disparos, foi em legítima defesa. O PM e o agente não foram autuados, por isso os nomes dos envolvidos não serão divulgados. O caso seguirá sob investigação.

Dois soldados da PM estavam em um bar quando resolveram sair para comer e comemorar o aniversário da noiva de um deles. Eles estavam em carros separados e, quando passavam pela Avenida Águia Branca, um motociclista bateu na traseira de um dos carros.

Your browser does not support the audio element. PM e agente penitenciário ficam feridos em troca de tiros em Vila Velha

O soldado que dirigia o carro atingido desceu do veículo para saber o que tinha acontecido, viu o motociclista caído e, segundo ele, visivelmente embriagado. O outro soldado da PM também parou o carro e, ao ver que algumas pessoas se reuniram em volta do acidente, foi apaziguar a situação.

Neste momento, enquanto acontecia uma discussão, um agente penitenciário, que mora perto de onde tudo aconteceu, escutou a situação, pegou a carteira funcional e saiu em direção ao local da colisão.

Quando estava chegando no local do acidente, o agente ia pegar a carteira funcional, que estava na cintura, mas um dos soldados achou que ele fosse sacar uma arma e, tentando impedir a ação, tentou efetuar um disparo, mas a arma falhou.

O agente, vendo a situação, disparou na direção do soldado e o feriu de raspão na barriga. Depois disso, o PM disparou cinco vezes contra o agente, que também foi atingido na barriga e saiu do local.

A esposa do PM ferido foi quem o socorreu e o levou até o Hospital Santa Mônica, em Coqueiral de Itaparica. Já o agente foi para o Pronto Atendimento da Glória, de onde foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, e segue internado.

Os dois policiais prestaram depoimento da DHPP de Vila Velha e a polícia constatou que todos agiram em legítima defesa. Não houve autuação, mas de acordo com o delegado responsável, o caso seguirá sob investigação. Não há informações sobre o motociclista que bateu na traseira do carro de um dos militares.