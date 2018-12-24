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Serra sede

PM do RJ é suspeito de atirar na mão de aposentado em festa no ES

Briga aconteceu por causa de som durante uma festa na casa do tio do policial, em Serra Sede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 17:08

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 17:08

Briga aconteceu em Caçaroca, na região de Serra Sede, no Espírito Santp Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta
Um policial militar do Rio de Janeiro foi detido, suspeito de atirar na mão de um aposentado de 67 anos, durante uma festa na Serra, Espírito Santo, neste domingo (23). Segundo testemunhas, tiro foi acidental.
A briga aconteceu durante uma festa na casa do tio do policial, em Caçaroca, na região de Serra Sede. O idoso ficou incomodado com o barulho da música que tocava e desligou o som.
O policial, que tem 35 anos e é soldado, não gostou, discutiu e sacou a arma. Segundo testemunhas, o aposentado começou a brigar, os dois trocaram socos e o idoso tentou desarmar o policial. Foi nesse momento que a arma disparou e ele foi atingido na mão.
Enquanto o idoso era socorrido, o policial foi para um bar e continuou bebendo. Em seguida, foi preso.
O policial foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde prestou depoimento. Já o aposentado foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede. Na manhã desta segunda-feira (24), a reportagem esteve no bairro para falar com o idoso, mas ele não quis gravar entrevista.
A Polícia Civil foi procurada, mas informou que ocorrências geradas e encerradas em plantões anteriores, durante finais de semana e feriados, não ficam disponíveis para o acesso da assessoria de comunicação.
A Polícia Militar, por sua vez, informou que o militar que atirou não está recolhido no quartel.

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