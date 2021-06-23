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Com mandados de prisão

PM divulga fotos de suspeitos procurados por crimes em Guarapari

Os cinco suspeitos possuem mandados de prisão em aberto por homicídio, roubo ou tráfico de drogas na cidade e estão foragidos. População pode ajudar por meio do Disque-Denúncia 181

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 16:16
Polícia
Bruno Almeida, Thiago de Oliveira, Willamy Santos, Marlus Pereira e Yure Daniel, respectivamente, são procurados pela polícia de Guarapari Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Na manhã desta quarta-feira (23), através do Serviço Reservado de Inteligência, o 10º Batalhão da Polícia Militar divulgou a lista com cinco foragidos da Justiça com mandados de prisão em aberto por crimes como tráfico de drogas, homicídios e roubos, ocorridos no município de Guarapari.
O tenente-coronel Emerson Caus, comandante da unidade, ressalta que conta com a contribuição da população e frisou sobre a importância do envolvimento das pessoas para que esses indivíduos sejam localizados e punidos pelos crimes praticados.
“O Disque-Denúncia é uma ferramenta poderosa no combate à criminalidade. Caso alguém tenha conhecimento do paradeiro de algum destes procurados, pode contribuir ligando para o 181 e denunciar, o sigilo é garantido”, frisou.

QUINTETO DO CRIME

Da região de Camurugi, são três procurados, todos com mandado por assassinato: Marlus William Flores Pereira, conhecido como “Mickey Mouse”, possui mandados de prisão por homicídio e também por roubo. Já Thiago Vieira de Oliveira, o “Thiaguinho”, é procurado também por homicídio. Willamy de Sousa Santos, o "Japão", é alvo da Justiça por também ter tirado a vida de uma pessoa.
O quarto elemento de Guarapari que a polícia está atrás é Yure Daniel, o "Tio". Este último atuava no bairro Nossa Senhora da Conceição e tem mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. O último dos procurados é Bruno Santos Almeida, do bairro Jabaraí. Assim como os demais, ele é procurado pelo crime de homicídio.

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