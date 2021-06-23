PM divulga fotos de suspeitos procurados por crimes em Guarapari

Bruno Almeida, Thiago de Oliveira, Willamy Santos, Marlus Pereira e Yure Daniel, respectivamente, são procurados pela polícia de Guarapari Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Na manhã desta quarta-feira (23), através do Serviço Reservado de Inteligência, o 10º Batalhão da Polícia Militar divulgou a lista com cinco foragidos da Justiça com mandados de prisão em aberto por crimes como tráfico de drogas, homicídios e roubos, ocorridos no município de Guarapari

O tenente-coronel Emerson Caus, comandante da unidade, ressalta que conta com a contribuição da população e frisou sobre a importância do envolvimento das pessoas para que esses indivíduos sejam localizados e punidos pelos crimes praticados.

“O Disque-Denúncia é uma ferramenta poderosa no combate à criminalidade. Caso alguém tenha conhecimento do paradeiro de algum destes procurados, pode contribuir ligando para o 181 e denunciar, o sigilo é garantido”, frisou.

QUINTETO DO CRIME

Da região de Camurugi, são três procurados, todos com mandado por assassinato: Marlus William Flores Pereira, conhecido como “Mickey Mouse”, possui mandados de prisão por homicídio e também por roubo. Já Thiago Vieira de Oliveira, o “Thiaguinho”, é procurado também por homicídio. Willamy de Sousa Santos, o "Japão", é alvo da Justiça por também ter tirado a vida de uma pessoa.