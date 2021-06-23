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Detido

Homem é amarrado após furtar cilindro de gás em Cariacica

Suspeito foi pego por pessoas que estavam no bairro Vera Cruz, nesta quarta-feira (23); rapaz de 21 anos foi autuado em flagrante
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 jun 2021 às 15:16

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 15:16

Homem suspeito de furtar cilindro de gás foi amarrado por população no bairro Vera Cruz, em Cariacica, na Grande Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta
Na manhã desta quarta-feira (23), um homem acabou sendo amarrado depois de furtar um cilindro de gás no bairro Vera Cruz, em Cariacica. Na foto enviada para A Gazeta é possível ver o suspeito deitado no chão, com as duas mãos presas para trás, e pessoas ao redor, de pé.
Homem é amarrado após furtar cilindro de gás em Cariacica
De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que "um indivíduo teria sido amarrado por populares" após praticar o furto. Uma equipe compareceu ao local e conduziu o homem para a Delegacia Regional do município.
Homem foi amarrado depois de furtar cilindro de gás, no bairro Vera Cruz, em Cariacica
Homem foi amarrado depois de furtar cilindro de gás, no bairro Vera Cruz, em Cariacica Crédito: Jorge Felix
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, que tem 21 anos, foi autuado em flagrante por furto. "Como ele não pagou a fiança arbitrada pelo delegado de plantão, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana", esclareceu.

Atualização

23/06/2021 - 7:52
A Polícia Civil enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.

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