Na manhã desta quarta-feira (23), um homem acabou sendo amarrado depois de furtar um cilindro de gás no bairro Vera Cruz, em Cariacica. Na foto enviada para A Gazeta é possível ver o suspeito deitado no chão, com as duas mãos presas para trás, e pessoas ao redor, de pé.
Homem é amarrado após furtar cilindro de gás em Cariacica
De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que "um indivíduo teria sido amarrado por populares" após praticar o furto. Uma equipe compareceu ao local e conduziu o homem para a Delegacia Regional do município.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, que tem 21 anos, foi autuado em flagrante por furto. "Como ele não pagou a fiança arbitrada pelo delegado de plantão, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana", esclareceu.
Atualização
23/06/2021 - 7:52
A Polícia Civil enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.