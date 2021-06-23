Pedreiro é preso após esfaquear dono de obra em Cariacica

O agressor foi encaminhado pelos militares para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (

Um homem foi esfaqueado por um pedreiro no meio da rua no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica, nesta quarta-feira (23). A vítima é dona de uma obra e foi ajudada por motoristas que passaram na região e a viram sentada no meio-fio da rua e ensanguentada.