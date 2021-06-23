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Violência

Pedreiro é preso após esfaquear dono de obra em Cariacica

Vítima foi ajudada por motoristas que passaram na região e a viram sentada no meio-fio da rua e ensanguentada
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

23 jun 2021 às 12:58

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 12:58

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
O agressor foi encaminhado pelos militares para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi esfaqueado por um pedreiro no meio da rua no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica, nesta quarta-feira (23). A vítima é dona de uma obra e foi ajudada por motoristas que passaram na região e a viram sentada no meio-fio da rua e ensanguentada.
 Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionada, assim como uma viatura da Polícia Militar. O agressor permaneceu no local e foi encaminhado pelos militares para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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