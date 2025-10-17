Tráfico

PM desmonta laboratório de drogas e apreende 2 mil pinos de cocaína em Cariacica

Casa usada pelos criminosos fica no bairro Flexal II; agentes chegaram ao local após denúncia, na última quinta-feira (16)

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:14

Material apreendido durante ação da PM em Flexal II, Cariacica Crédito: Polícia Militar

A Polícia Militar desmontou um laboratório de drogas no bairro Flexal II, em Cariacica, onde apreendeu mais de dois mil pinos de cocaína e 280 quilos de ácido bórico — usado na mistura para aumentar o volume dos entorpecentes —, na última quinta-feira (16). O local foi descoberto após denúncias. Ninguém foi preso.

Segundo a corporação, após receberem a informação de que a casa era usada por traficantes, os policiais foram ao local. Um homem estava saindo do imóvel, segurando sacolas, e conseguiu fugir.

Lá dentro, os militares encontraram grande quantidade de drogas já prontas para a comercialização, assim como materiais para o refino, embalo e preparo das substâncias. "O imóvel não possuía móveis, o que evidenciava o intuito de ser utilizado como um 'laboratório de drogas'", destacou a corporação. Confira, abaixo, tudo o que foi apreendido:

2.100 pinos de cocaína;

490 tiras de maconha;

60 frascos de loló;

280 quilos de ácido bórico;

Sete facas;

Duas tesouras;

Duas limas;

Quatro martelos de borracha;

Um porta carregador de fuzil;

Dois porta carregadores de pistola;

Um porta rádio comunicador;

Seis rádios comunicadores;

Quatro coldres de pistola;

Duas capas de colete balístico;

23 balanças de precisão;

Um municiador de pistola;

Oito bases de rádio comunicadores;

Farto material para embolado de entorpecentes.



Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica sem conduzidos. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas".

Ainda em Cariacica, tiros e drogas em sítio

Também em Cariacica, dessa vez em Vila Merlo, outra apreensão feita na quinta-feira (16): um homem de 27 anos foi preso em um sítio numa zona rural do bairro. Segundo apuração do Serviço de Inteligência, os suspeitos que estavam no local pertencem à facção Terceiro Comando Puro (TCP), e saíram da região de Ilha dos Ayres, em Vila Velha, para comandar o tráfico de drogas de Santo Antônio, em Cariacica.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, os agentes foram até o sítio e já viram três suspeitos. Eles fugiram para uma região de mata, atiraram contra os policiais e conseguiram fugir. Dentro do terreno, os militares localizaram Walace Mathias de Souza, de 27 anos. Ele tentou se desfazer de munições, que estavam escondidas em uma meia, mas foi detido.

Walace disse que havia mais materiais dentro da residência. Lá, foram apreendidos skunk, cocaína, éter, ácido bórico, balanças de precisão, rádio comunicador, capa de colete, placas balísticas, cinto tático, coldre, luva tática, jaqueta camuflada e toucas ninja.

Os militares continuaram fazendo buscas pelo local, para tentar localizar os fugitivos, e acabaram encontrando haxixe, material para embalo de drogas e mais cocaína. Tudo foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. O suspeito preso foi autuado em flagrante por posse ilegal de munições e porte ilegal de munições de uso restrito, tráfico de drogas e por desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta