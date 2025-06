10 kg de maconha

PM descobre que canil de American Bully era fachada para plantação de maconha na Serra

Segundo a PM, proprietário do imóvel usava canil como fachada, mas, na prática, local funcionava como um laboratório de maconha. Quase 10 quilos da droga foram apreendidos

Um laboratório de cultivo de maconha que funcionava em uma casa de três andares no bairro Jardim Atlântico, na Serra, foi desmantelado por policiais militares da Força Tática da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A ação, realizada na segunda-feira (16), teve início após uma denúncia anônima que apontava o imóvel como fachada de um canil da raça American Bully, mas que, na verdade, abrigava uma estrutura voltada para o cultivo e preparo da droga. >

PF mira fornecedores de armas de facção do ES com núcleos operacionais

Ao chegarem ao local, os militares fizeram contato com o proprietário do imóvel, que autorizou a entrada da equipe. No quintal, os agentes confirmaram a existência do canil, mas perceberam um forte odor característico de maconha. Questionado, o morador, que não teve o nome divulgado, confessou que mantinha duas estufas para cultivo da planta instaladas no segundo e no terceiro andares da residência.>