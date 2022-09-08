PM apreende três submetralhadoras, munições e drogas em Cariacica

PM apreende submetralhadoras, drogas e munições em Morro Novo, Cariacica Crédito: Polícia Militar / Divulgação

Polícia Militar do Espírito Santo apreendeu três submetralhadoras, drogas e munições entre a noite de quarta-feira (7) e manhã desta quinta-feira (8), em Cariacica. O material foi encontrado por policiais da 16° Companhia Independente e levado para a Delegacia Regional de plantão do município. Ninguém foi preso.

A primeira apreensão foi feita em Nova Rosa da Penha após a PM receber uma denúncia de que ocorria um conflito entre facções rivais no bairro. Durante o patrulhamento, a equipe avistou indivíduos que fugiram ao perceber a presença de policiais.

Nas buscas, foram encontrados uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, 10 munições de calibre 380, dois carregadores e 19 pinos de cocaína.

A outra apreensão aconteceu no Morro Novo, na manhã desta quinta-feira (8). Os policiais foram até o local após receber informações de tráfico de drogas na região e que indivíduos estariam realizando barricadas com bocas de lobo de bueiros.

Os bandidos fugiram do local. Os militares encontraram uma bolsa contendo duas submetralhadoras de fabricação semi-industrial, dois carregadores alongados, uma munição calibre .40, quatro munições calibre 9 mm, 1.298 pedras de crack, um tablete de maconha pesando 480 gramas, 11 tiras de maconha e vários pinos vazios para embalo de cocaína.

DROGAS ENCONTRADAS TAMBÉM NA SERRA

PM também apreendeu tabletes de drogas durante buscas em Jardim Carapina, na Serra, na madrugada desta quarta (7). A equipe do 6º Batalhão recebeu uma denúncia de esconderijo de entorpecentes. Ao chegarem à rua indicada, os policiais avistaram um homem com uma mochila, que fugiu ao perceber a aproximação dos policiais.